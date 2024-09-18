Adu Kekayaan Nova Arianto vs Shin Tae-yong, Siapa Lebih Fantastis?

JAKARTA - Adu kekayaan Nova Arianto vs Shin Tae-yong, siapa lebih fantastis? Keduanya merupakan pelatih Timnas Indonesia.

Untuk Nova Arianto dipercayai sebagai pelatih Timnas Indonesia untuk U-17, sedangkan Shin Tae-yong merupakan pelatih Timnas Indonesia untuk level senior. Beberapa penasaran dengan kekayaan kedua pelatih tersebut.

Berikut adu kekayaan Nova Arianto vs Shin Tae-yong, siapa lebih fantastis?

-Nova Arianto

Pemain yang pernah menjadi bagian dari skuad juara Persebaya Surabaya 2004 ini tidak hanya dikenal karena ketangguhannya sebagai bek, tetapi juga karena selebrasi ikoniknya.

Dia lahir pada 4 November 1978, di Semarang, Jawa Tengah. Pria yang akrab disapa Vava ini memulai karier sepak bolanya di klub Arseto Solo pada 1997-1998. Sebelum terjun ke dunia sepak bola profesional, Nova Arianto juga berguru di Italia bersama skuad PSSI Baretti pada 1995-1996, menandakan tekadnya untuk mengasah kemampuannya di level internasional.