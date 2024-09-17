Sumber Kekayaan Anindya Bakrie, Anak Konglomerat Aburizal Bakrie yang Ditetapkan Jadi Ketum Kadin

JAKARTA - Sumber kekayaan Anindya Bakrie, anak konglomerat Aburizal Bakrie yang ditetapkan jadi Ketum Kadin.

Beberapa penasaran mengenai sosok hingga profilnya. Terlebih, dia memang dikenal sebagai pengusaha serta pebisnis yang sukses.

Berikut sumber kekayaan Anindya Bakrie, anak konglomerat Aburizal Bakrie yang ditetapkan jadi Ketum Kadin:

Nama Anindya populer di kalangan pengusaha lantara lahir dari keluarga Bakrie. Anindya Bakrie adalah Direktur Utama Bakrie Group, saat ini dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam dunia bisnis dan olahraga di Indonesia.

Bakrie Group, yang dikepalai oleh Anindya, mengelola sejumlah perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar gabungan sekitar USD15 miliar.

Anindya Bakrie kini juga merupakan pemilik bersama klub sepak bola Inggris, Oxford United, bersama rekan bisnisnya, Erick Thohir. Keduanya memiliki kepentingan besar dalam klub tersebut, dengan Anindya Bakrie memegang saham mayoritas sebesar 51%.