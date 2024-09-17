Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Sumber Kekayaan Anindya Bakrie, Anak Konglomerat Aburizal Bakrie yang Ditetapkan Jadi Ketum Kadin

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |07:29 WIB
Sumber Kekayaan Anindya Bakrie, Anak Konglomerat Aburizal Bakrie yang Ditetapkan Jadi Ketum Kadin
Ilustrasi sumber kekayaan Anindya Bakrie anak konglomerat Aburizal Bakrie yang ditetapkan Ketum Kadin ( Foto : Instagram)
A
A
A

 JAKARTA - Sumber kekayaan Anindya Bakrie, anak konglomerat Aburizal Bakrie yang ditetapkan jadi Ketum Kadin.

Beberapa penasaran mengenai sosok hingga profilnya. Terlebih, dia memang dikenal sebagai pengusaha serta pebisnis yang sukses.

Berikut sumber kekayaan Anindya Bakrie, anak konglomerat Aburizal Bakrie yang ditetapkan jadi Ketum Kadin:

Nama Anindya populer di kalangan pengusaha lantara lahir dari keluarga Bakrie. Anindya Bakrie adalah Direktur Utama Bakrie Group, saat ini dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam dunia bisnis dan olahraga di Indonesia.

Bakrie Group, yang dikepalai oleh Anindya, mengelola sejumlah perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar gabungan sekitar USD15 miliar.

Anindya Bakrie kini juga merupakan pemilik bersama klub sepak bola Inggris, Oxford United, bersama rekan bisnisnya, Erick Thohir. Keduanya memiliki kepentingan besar dalam klub tersebut, dengan Anindya Bakrie memegang saham mayoritas sebesar 51%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190856//shinta-OJza_large.jpg
Pegawai Diimbau WFA 29-31 Desember 2025, Pengusaha: Jangan Ganggu Jalannya Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190841//anindya_bakrie-X9lM_large.jpg
Anindya Bakrie Bertemu Purbaya, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/43/3189601//renang_belum_puas_usai_menyumbang_3_medali_emas_untuk_kontingen_indonesia_di_sea_games_2025-fhWZ_large.jpg
Sudah Raih 3 Emas, Renang Indonesia Siap Tambah Medali di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189543//menkeu_purbaya-osDQ_large.jpg
Pengusaha Curhat ke Purbaya soal Kondisi Industri Baja, Alas Kaki hingga Tekstil 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189391//anindya-O7id_large.jpg
Temui Purbaya, Pengusaha Curhat soal Kondisi Industri Baja, Alas Kaki, dan Tekstil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187429//rupiah-TI1W_large.jpeg
Ini Formula Baru UMP 2026, Ada Daerah dengan Gaji Lebih Tinggi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement