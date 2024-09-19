Advertisement
HOME FINANCE

SGTC Kolaborasi dengan Kementerian Investasi/BKPM dan UPN Veteran Dorong Mahasiswa Jadi Entrepreneur Berdaya Saing

Aris Kurniawan , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |19:16 WIB
SGTC Kolaborasi dengan Kementerian Investasi/BKPM dan UPN Veteran Dorong Mahasiswa Jadi Entrepreneur Berdaya Saing
SGTC berkolaborasi dengan Kementerian Investasi/BKPM dan UPN Veteran untuk mendorong lahirnya entrepreneur muda di Tanah Air. (dok.foto iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan).
Jakarta - Indonesia memerlukan lebih banyak entrepreneur guna mendorong pertumbuhan ekonomi  lebih cepat. Sebagai upaya tersebut Sindonews, iNews Media Group, kembali menggelar acara bergengsi Sindo Goes to Campus (SGTC).

Gelaran yang diselenggarakan bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan  Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta (UPNVJ), tersebut  diharapkan dapat menginspirasi,  memberdayakan, hingga mencetak  bibit entrepreneur muda yang mandiri dan memiliki daya saing global.

Pung Purwanto Pemimpin Redaksi Sindonews.com dalam sambutan pembukaan SGTC, Selasa (17/9/2024) di Auditorium Bhinneka Tunggal Ika UPN Veteran Jakarta, mengatakan,  SGTC sangat baik untuk memacu para mahasiswa menjadi entrepreneur muda dengan segala kemudahan.

Pung menambahkan, selama acara ini berlangsung mahasiswa akan di-coaching langsung oleh para narasumber inspiratif. Sehingga mahasiswa yang hadir diharapkan menjadi entrepreneur muda di tengah masyarakat. 

“Para wirausahawan muda ini nantinya akan menjadi salah satu kekuatan pendorong utama dalam perkembangan ekonomi Indonesia. menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia. “SGTC sudah puluhan kali diadakan, dan ini sangat meriah ya. Kali ini kita  bekerjasama dengan Kementerian Investasi/BKPM dan UPN Veteran,” katanya.

