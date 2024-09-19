96 Negara Jadi Pasien IMF, Jokowi: Ini Sangat Mengerikan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan saat ini dunia sedang menghadapi gejolak ketidakpastian. Bahkan, banyak negara yang sudah masuk ke dalam jurang resesi ekonomi, terakhir Inggris.

“Dunia sekarang ini menghadapi gejolak ketidakpastian tantangan yang tidak mudah, semua negara mengalami termasuk kita, bahkan negara maju kalau kita lihat sudah masuk, banyak yang masuk jurang resesi. Terakhir Inggris misalnya sudah masuk ke jurang resesi,” kata Jokowi saat menghadiri Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia XXII & Seminar Nasional 2024 di Surakarta, Kamis (19/9/2024).

Jokowi mengatakan saat ini ada sebanyak 96 negara yang menjadi pasien atau meminta bantuan dari lembaga moneter dunia yakni International Monetary Fund (IMF).

“Dan yang terakhir kita tahu 96 negara sudah menjadi pasien IMF. Ini juga sebuah angka yang kalau menurut saya sangat mengerikan,” ujarnya.

BACA JUGA: Reaksi Jokowi Usai 6 Juta Data NPWP Bocor Termasuk Miliknya dan Gibran

Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar fokus bekerja mengelola ekonomi agar tidak masuk ke dalam jurang resesi. Dia pun mengatakan salah satu cara yang bisa dilakukan yakni dengan membuka pasar kerja. “Kalau bapak ibu bertanya kepada saya fokus kemana? Kalau saya sekarang maupun ke depan kita harus fokus kepada pasar kerja,” katanya.

“Karena ke depan terlalu sedikit peluang kerja untuk sangat banyak tenaga kerja yang membutuhkan, to few jobs for to many people. Ini yang harus kita hindari,” kata Jokowi.