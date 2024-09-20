Vadel Badjideh Pacar Lolly Kerjanya Apa? Ini Dia Pekerjaannya

JAKARTA - Vadel Badjideh pacar Lolly kerjanya apa? Ini dia pekerjaannya. Di mana namanya sedang menjadi perbincangan hangat saat ini.

Hal tersebut pun disebabkan karena Vadel Alfajar Badjideh dirumorkan menghamili Lolly, anak Nikita Mirzani.

Namun pasangan ini membantah rumor yang beredar di berbagai media sosial. Sebelumnya, Vadel menyembunyikan isu kehamilan di luar nikah namun seiring berjalannya waktu isu ini menjadi viral dan di luar batas sehingga Lolly mendapat peringatan dari berbagai pihak.

Saat ini Vadel berstatus aktif sebagai mahasiswa di Universitas Prof Dr Moestopo jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Isu tentang Lolly yang terlibat dalam membiayai kuliah Vadel juga sempat dibantah oleh Vadel.

BACA JUGA: Nikita Mirzani Sebut Anaknya Telah Dicuci Otak oleh Vadel Badjideh

Ramainya konflik tentang Vadel dan Lolly membuat netizen semakin penasaran dengan latar belakang Vadel terutama pekerjaannya. Lalu apa sebenarnya pekerjaan Vadel Badjideh ini?

Vadel Alfajar Badjideh atau Vadel merupakan seorang penari pop (dancer) yang sempat hits di TikTok. Pada tahun 2020 lalu, TikTok booming di Indonesia dan saat itu Vadel serta sang kakak, Bintang Badjideh rajin mengunggah konten dancenya di TikTok.