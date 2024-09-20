Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Vadel Badjideh Pacar Lolly Kerjanya Apa? Ini Dia Pekerjaannya

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |17:38 WIB
Vadel Badjideh Pacar Lolly Kerjanya Apa? Ini Dia Pekerjaannya
Vadel Badjideh Pacar Lolly Kerjanya Apa? Ini Dia Pekerjaannya. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Vadel Badjideh pacar Lolly kerjanya apa? Ini dia pekerjaannya. Di mana namanya sedang menjadi perbincangan hangat saat ini.

Hal tersebut pun disebabkan karena Vadel Alfajar Badjideh dirumorkan menghamili Lolly, anak Nikita Mirzani.

Namun pasangan ini membantah rumor yang beredar di berbagai media sosial. Sebelumnya, Vadel menyembunyikan isu kehamilan di luar nikah namun seiring berjalannya waktu isu ini menjadi viral dan di luar batas sehingga Lolly mendapat peringatan dari berbagai pihak.

Saat ini Vadel berstatus aktif sebagai mahasiswa di Universitas Prof Dr Moestopo jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Isu tentang Lolly yang terlibat dalam membiayai kuliah Vadel juga sempat dibantah oleh Vadel.

Ramainya konflik tentang Vadel dan Lolly membuat netizen semakin penasaran dengan latar belakang Vadel terutama pekerjaannya. Lalu apa sebenarnya pekerjaan Vadel Badjideh ini?

Vadel Alfajar Badjideh atau Vadel merupakan seorang penari pop (dancer) yang sempat hits di TikTok. Pada tahun 2020 lalu, TikTok booming di Indonesia dan saat itu Vadel serta sang kakak, Bintang Badjideh rajin mengunggah konten dancenya di TikTok.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/33/3192111//nikita_mirzani-n6Ae_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Review Skincare Berujung Penjara untuk Nikita Mirzani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/33/3190064//nikita_mirzani-joRT_large.jpg
Hukuman Diperberat saat Banding, Nikita Mirzani Mengaku Bakal Berjuang hingga Titik Akhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189389//nikita_mirzani-tDVe_large.jpg
Hukuman Nikita Mirzani Diperberat, Fitri Salhuteru: Saya Sedih dan Prihatin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/33/3189114//virgoun-zoO9_large.jpg
Hot Gossip: Virgoun Siap Ambil Alih Hak Asuh Anak, Inara Rusli Depresi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3189073//nikita_histeris_di_sidang-Cx9v_large.jpg
Nikita Mirzani Marah Hukumannya Diperberat: Ada Uang Semua Lancar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3189053//nikita_mirzani-9Pax_large.jpg
Respons Nikita Mirzani saat Hukumannya Diperberat Jadi 6 Tahun: Hukum Indonesia Bobrok
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement