5 Cara Dapatkan Saldo DANA Gratis Via Aplikasi

JAKARTA - 5 Cara dapatkan saldo DANA gratis via aplikasi. Saldo DANA merupakan salah satu dompet digital yang sangat populer di Indonesia, dan banyak orang mencari cara untuk mendapatkan saldo tersebut secara gratis.

Ada beberapa cara yang bisa pengguna lakukan melalui aplikasi-aplikasi tertentu. Berikut adalah lima cara mudah untuk mendapatkan saldo DANA secara gratis via aplikasi:

1. Menggunakan Aplikasi Penghasil Uang

Aplikasi penghasil uang menjadi salah satu cara populer untuk mendapatkan saldo DANA gratis. Beberapa aplikasi seperti Cashzine, BuzzBreak, dan Helo memberikan imbalan berupa poin yang dapat dikonversi menjadi saldo DANA. Biasanya, pengguna akan diminta untuk:

- Membaca berita

- Menonton video

- Mengunduh aplikasi tertentu

- Melakukan tugas-tugas sederhana lainnya

Pengguna dapat menukar poin dengan DANA setelah mereka mengumpulkannya.

2. Ikut Survei Online Berbayar

Beberapa platform survei online seperti YouGov, Google Opinion Rewards, atau Toluna memberikan hadiah berupa saldo dompet digital, termasuk DANA. Pengguna hanya perlu mendaftar dan mulai menjawab survei yang disediakan.

Biasanya survei ini berhubungan dengan produk atau layanan, dan setelah menyelesaikan survei, poin akan diberikan kepada akun anda, yang kemudian bisa ditarik sebagai saldo DANA.

3. Aplikasi Cashback dan Reward

Aplikasi cashback seperti ShopBack, GoPayLater, atau Cashback juga dapat membantu pengguna mendapatkan saldo DANA secara gratis. Cara kerjanya adalah kalian harus berbelanja melalui aplikasi tersebut, dan mereka akan memberikan cashback yang bisa ditarik ke saldo DANA.

Selain itu, beberapa aplikasi belanja online atau e-commerce juga memberikan reward dalam bentuk saldo DANA untuk pengguna yang aktif melakukan transaksi.

BACA JUGA: Aplikasi Penghasil Uang Rp700 Ribu per Hari yang Terbukti Transfer Uang

4. Mengundang Teman ke Aplikasi Tertentu

Banyak aplikasi menawarkan program referral atau undang teman. Contohnya aplikasi seperti DANA sendiri, GoPay, atau Ovo yang memberikan bonus kepada pengguna jika berhasil mengundang teman untuk bergabung dan menggunakan aplikasi tersebut.

Dengan mengundang teman, pengguna bisa mendapatkan saldo DANA atau bentuk bonus lain yang bisa ditarik.

5. Mengikuti Giveaway di Media Sosial

Banyak akun media sosial, baik dari perusahaan maupun individu, mengadakan giveaway dengan hadiah saldo DANA. Untuk mengikuti giveaway, biasanya pengguna harus mengikuti beberapa syarat, seperti:

- Follow akun media sosial penyelenggara

- Like dan share postingan mereka

- Tag beberapa teman di kolom komentar