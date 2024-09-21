Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Segini Tarif Pengacara Razman Nasution yang Jadi Kuasa Hukum Vadel Badjideh Melawan Nikita Mirzani

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |07:50 WIB
Segini Tarif Pengacara Razman Nasution yang Jadi Kuasa Hukum Vadel Badjideh Melawan Nikita Mirzani
Segini tarif pengacara Razman Nasution yang jadi kuasa hukum Vaedel Badjideh melawan Nikita Mirzani(Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Segini tarif pengacara Razman Nasution yang jadi kuasa hukum Vadel Badjideh melawan Nikita Mirzani. Kabar ini disampaikan oleh kekasih Lolly lewat akun Instagram terverifikasi, Kamis (13/9/2024), dengan latar hitam polos.

Beberapa warganet penasaran mengenai sosok dari Razman Nasution. Terlebih dia merupakan salah satu pengacara kondang, yang banyak mengambil kasus. Lantas berapa tarif saat menjadi pengacara?

Ternyata segini tarif pengacara Razman Nasution yang jadi kuasa hukum Vadel Badjideh melawan Nikita Mirzani cukup besar. Diperkirakan mencapai Rp15 juta hingga Rp30 juta.

Sementara itu, Razman termasuk pengacara kondang yang cukup berpengaruh dalam beberapa kasus.

Sebab, dia pernah menjadi kuasa hukum sejumlah anggota PP yang tengah ditahan Polda Metro Jaya akibat terlibat pengeroyokan anggota polisi.

Bahkan, dipercaya untuk menangani kasus anggota PP yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap anggota polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Dermawan Karosekali yang tengah mengawal demo PP di depan Gedung DPR RI pada 2021 lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/33/3192111//nikita_mirzani-n6Ae_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Review Skincare Berujung Penjara untuk Nikita Mirzani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/33/3190064//nikita_mirzani-joRT_large.jpg
Hukuman Diperberat saat Banding, Nikita Mirzani Mengaku Bakal Berjuang hingga Titik Akhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189389//nikita_mirzani-tDVe_large.jpg
Hukuman Nikita Mirzani Diperberat, Fitri Salhuteru: Saya Sedih dan Prihatin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/33/3189114//virgoun-zoO9_large.jpg
Hot Gossip: Virgoun Siap Ambil Alih Hak Asuh Anak, Inara Rusli Depresi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3189073//nikita_histeris_di_sidang-Cx9v_large.jpg
Nikita Mirzani Marah Hukumannya Diperberat: Ada Uang Semua Lancar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3189053//nikita_mirzani-9Pax_large.jpg
Respons Nikita Mirzani saat Hukumannya Diperberat Jadi 6 Tahun: Hukum Indonesia Bobrok
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement