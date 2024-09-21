Segini Tarif Pengacara Razman Nasution yang Jadi Kuasa Hukum Vadel Badjideh Melawan Nikita Mirzani

Segini tarif pengacara Razman Nasution yang jadi kuasa hukum Vaedel Badjideh melawan Nikita Mirzani(Foto: Instagram)

JAKARTA - Segini tarif pengacara Razman Nasution yang jadi kuasa hukum Vadel Badjideh melawan Nikita Mirzani. Kabar ini disampaikan oleh kekasih Lolly lewat akun Instagram terverifikasi, Kamis (13/9/2024), dengan latar hitam polos.

Beberapa warganet penasaran mengenai sosok dari Razman Nasution. Terlebih dia merupakan salah satu pengacara kondang, yang banyak mengambil kasus. Lantas berapa tarif saat menjadi pengacara?

Ternyata segini tarif pengacara Razman Nasution yang jadi kuasa hukum Vadel Badjideh melawan Nikita Mirzani cukup besar. Diperkirakan mencapai Rp15 juta hingga Rp30 juta.

Sementara itu, Razman termasuk pengacara kondang yang cukup berpengaruh dalam beberapa kasus.

Sebab, dia pernah menjadi kuasa hukum sejumlah anggota PP yang tengah ditahan Polda Metro Jaya akibat terlibat pengeroyokan anggota polisi.

Bahkan, dipercaya untuk menangani kasus anggota PP yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap anggota polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Dermawan Karosekali yang tengah mengawal demo PP di depan Gedung DPR RI pada 2021 lalu.