Waspada Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, Ini Cara Ampuh Melawannya

JAKARTA – Waspada aksi pelecehan seksual di tempat kerja masih terus menjadi masalah yang diperhatikan. Di Indonesia, masih banyak terjadi kasus pelecehan seksual, terutama di tempat kerja.

“Rekanaker, pelecehan seksual di tempat kerja adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi,” tulis akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker), Minggu (22/9/2024).

Survei terbaru yang dilakukan oleh Populix menemukan bahwa terdapat sebanyak 49% perempuan yang mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Dari survei tersebut dapat disimpulkan bahwa ada sekitar 901 perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual.

Cara ampuh untuk mencegah pelecehan seksual di tempat kerja sebagai berikut:

1. Berani mengatakan “tidak” dan segera melapor jika mengalami atau menyaksikan pelecehan seksual

2. Jaga komunikasi yang sehat dan batasan pribadi dengan rekan kerja

3. Kenali dan ikuti kebijakan perusahaan tentang pelecehan seksual

4. Dukung satu sama lain dan ciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk semua orang