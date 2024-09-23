Adu Tarif Bayaran Razman Arif Nasution Vs Fahmi Bachmid Pengacara Nikita Mirzani

JAKARTA - Adu tarif bayaran Razman Arif Nasution Vs Fahmi Bachmid Pengacara Nikita Mirzani. Persaingan antar pengacara ini menjadi perbincangan setelah beberapa netizen membanding-bandingkan tarif bayaran kuasa hukum dari pihak Vadel dan Nikita Mirzani.

Razman Arif dan Fahmi Bachmid adalah dua nama kuasa hukum yang tidak hanya dikenal karena bakat mereka, tetapi juga karena kekayaan mereka melalui tarif bayarannya. Lantas berapa tarif mereka saat menjadi kuasa hukum?

Tarif Razman Arif Nasution

Razman Arif Nasution menjadi salah satu kuasa hukum kontroversial Tanah Air. Reputasinya menjadi sorotan, setelah ia memutuskan menjadi kuasa hukum Vadel Badjideh. Ia juga disindir habis-habisan oleh Nikita Mirzani mengenai kasus persetubuhan anak yang dilakukan Vadel dan Lolly.

Razman Arif juga pernah terlibat konflik dengan dr. Richard Lee. Dalam perselisihannya, mulai terungkap jumlah nilai kontrak Razman Arif saat ia menjadi kuasa hukum Richard.

“Ada kontrak Rp50 juta per bulan selama 10 tahun,” ucap penasihat hukum Razman Arif, Rihat Hutabarat, dikutip Senin (23/9/2024).

Selain itu, ada biaya tambahan untuk setiap sesi pertemuan atau konsultasi.

“Untuk dalam kota biayanya Rp15 juta, sedangkan untuk luar kota Rp30 juta,” ujar rihat.

Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa Razman Arif menerima bayaran yang serupa saat menjadi kuasa hukum Vadel. Namun, beberapa netizen berspekulasi bahwa Razman Arif yang menawarkan bantuan hukum kepada Vadel.

Tarif Fahmi Bachmid

Nikita Mirzani menggandeng Fahmi Bachmid sebagai kuasa hukum andalannya. Tidak heran, Fahmi Bachmid pun sering mengungkapkan perkembangan terkait kasus tersebut.

Artis yang akrab disapa Nyai ini, pernah mengatakan bahwa Fahmi Bachmid selalu menang dalam menangani kasus-kasus hukumnya. Hal yang membuat Nikita Mirzani senang yaitu kuasa hukumnya tak pernah membongkar aib klien ataupun menjatuhkan orang lain.