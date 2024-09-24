Harga Emas Antam Terjun Bebas! Turun Rp12.000 Hari Ini

Harga emas antam hari ini. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang atau Antam (ANTM) turun Rp12.000 ke harga Rp1.443.000 per gram pada hari ini, Selasa (24/9/2024).

Sejalan dengan harga emas, untuk buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp12.000 ke level Rp1.283.000.

BACA JUGA: Harga Emas Antam Cetak Rekor Paling Mahal Sepanjang Sejarah

Mengutip laman logammulia.com, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.

Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.