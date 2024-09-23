Harga Emas Antam Cetak Rekor Paling Mahal Sepanjang Sejarah

Harga emas antam paling mahal sepanjang sejarah (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang atau Antam (ANTM) mencetak rekor tembus level paling mahal sepanjang sejarah. Pada perdagangan Senin (23/9/2024), harga emas Antam dibanderol Rp1.455.000 per gram.

Sejalan dengan harga emas, untuk buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga tidak berubah di level Rp1.295.000.

Mengutip laman logammulia.com, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.

Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.