Harga Emas Pegadaian Hari Ini, dari UBS dan Galeri24

JAKARTA - Harga emas terpantau meroket tajam hari ini, Kamis (22/1/2026). Berdasarkan data di laman resmi Pegadaian, baik emas Galeri24 dan juga UBS mengalami kenaikan signifikan.

Harga emas Galeri24 kini berada di level Rp2.854.000 per gram. Terjadi kenaikan sebesar Rp85.000 dari semula di angka Rp2.766.000 per gram.

Untuk emas UBS dijual di harga Rp2.918.000 per gram pada hari ini. Naik sebesar Rp92.000 dibanding hari sebelumnya yang dijual seharga Rp2.826.000 per gram.

Sebagai informasi tambahan, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 hingga 1 kg, sedangkan emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 sampai 500 gram.

Berikut ini adalah rincian harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini: