Resmikan Smelter Bauksit di Mempawah, Jokowi Tegaskan Berhenti Ekspor Bahan Mentah!

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan injeksi bauksit perdana Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) PT Borneo Alumia Indonesia, di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini Selasa (24/9/2024).

Jokowi mengatakan pembangunan smelter PT Borneo alumina Indonesia merupakan kerjasama antara PT Inalum dan PT Antam. Dan saat ini pembangunan fase pertama telah selesai.

"Pembangunan smelter ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri. Mengolah sumber daya alam kita sendiri dan tidak lagi mengekspor bahan-bahan mentah," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi menekankan semua pihak untuk berhenti mengeskpor bahan mentah. Menurutnya jika bahan mentah dapat diolah sendiri makan nilai tambahnya akan cukup besar diperoleh oleh masyarakat dan negara.

"Saya berikan contoh untuk nikel, nikel sebelum tahun 2020 kira-kira ekspor kita mentahan itu 1,4 sampai 2 triliun US Dollar, artinya kurang lebih 20an triliun. Begitu kita stop tahun kemarin, 34,8 billion US Dollar, artinya hampir 600 triliun nilai tambah menjadi kita miliki sendiri," kata Jokowi.