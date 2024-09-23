Jokowi Tinggalkan Defisit APBN 2024 Capai Rp609,7 Triliun

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memprediksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di akhir 2024 tetap 2,70% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau secara nominal Rp609,7 triliun.

Menurut Suahasil, outlook defisit tersebut berdasarkan realisasi sampai dengan Agustus ini yang mencapai 0,68% atau Rp153,7 triliun.

"Berapa outlooknya akhir tahun? ini kan masih di bawah 1 persen. Seperti yang sudah kita sampaikan di laporan semester I di badan anggaran, kami memperkirakan bahwa defisit APBN 2024 di akhir tahun nanti adalah 2,7 persen dari produk domestik bruto," jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2024, Senin (23/9/2024).

Meskipun masih di bawah 1%, Suahasil memperkirakan defisit APBN tetap di angka 2,7%.

"Kita perkirakan iya, karena seperti biasa lazimnya yang namanya penyerapan anggaran itu nanti di kuartal III dan khususnya kuartal IV meningkat," ujarnya.

Wamenkeu, mencontohkan anggaran untuk IKN yang belum sampai 50 persen yang direalisasikan tapi pekerjaan fisiknya terus berjalan.

"Nanti ketika pekerjaan fisiknya selesai lalu diserahterimakan maka pembayarannya menjadi langsung full," kata Suahasil.