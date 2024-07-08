Prediksi Defisit APBN 2024 Melebar Jadi 2,7%, Sri Mulyani Ungkap Biang Keroknya

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memproyeksikan defisit APBN berada di angka 2,70% terhadap PDB (produk domestik bruto) hingga akhir tahun 2024. Angka ini bahkan melebar dari target APBN 2024 sebesar 2,29%.

Dia menjelaskan hal itu disebabkan oleh faktor domestik dan global yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Sehingga berdampak juga pada fluktuasi nilai tukar sehingga kebijakan fiskal menjadi stimulus supaya tidak berdampak dalam terhadap konsumsi masyarakat.

Belum lagi menurutnya defisit APBN hingga akhir 2024 dipengaruhi oleh penerimaan negara pada Semester I ini yang mengalami koreksi. Tercatat, penerimaan negara sebesar Rp1.320,7 triliun atau mengalami penurunan sebesar 6,2% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Tadi kan sudah dijelaskan ya, untuk proyeksi APBN 2024 ini dan memang sudah kita lihat di semester I dari sisi penerimaan kan tadi ada penurunan, terutama dari PPh Badan yang berbasiskan komoditas, harga batubara yang turun, kemudian harga nikel," ujar Sri Mulyani saat ditemui di DPR, Senin (8/7/2024).

Di tengah dinamika global yang kurang kondusif, defisit anggaran sampai akhir tahun 2024 diperkirakan akan berada pada level 2,70% PDB, melebar dari target APBN 2024 yang sebesar 2,29% PDB.