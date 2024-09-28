Cerita Petani Muda Indonesia yang Magang Pertanian di Taiwan

JAKARTA - Setiap tahun ada sekitar seratus orang petani muda dari Indonesia berangkat ke Taiwan untuk melakukan magang di bidang pertanian.

Shelfina, salah satu petani muda dari Indonesia telah melakukan magang di sebuah Agrowisata di Kabupaten Yilan dan perusahaan pembibitan di Kabupaten Pingtung selama hampir 2 tahun sejak tahun 2022.

Dia telah mempelajari banyak pengetahuan pertanian dan bahkan berkat pengetahuan dan pengalaman yang didapat selama magang di Taiwan, pada tahun 2024 Shelfina mendapatkan beasiswa pemerintah Turki (YTB) untuk melanjutkan studi master dengan bidang studi Pertanian.

Shelfina Indrayanti dari Sulawesi Selatan mengetahui bahwa Kementerian Pertanian Indonesia mempunyai program magang Taiwan di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan pada tahun 2022, sehingga ia berusaha untuk apply dan berhasil mendapatkan kesempatan magang tersebut.

Saat tiba di Taiwan, Shelfina melakukan magang di sebuah hostfarm yang mempunyai usaha agrowisata di Kabupaten Yilan. Enam bulan kemudian, dia dipindahkan ke hostfarm yang bergerak di bidang bibit PT Known You Seed di Kabupaten Pingtung, yang mana tugas utamanya adalah bertanggung jawab atas budidaya bibit buah dan sayuran.

"Saya juga mengambil jurusan pemuliaan tanaman di Unhas dan menerapkan apa yang ia pelajari setelah tiba di Taiwan, sehingga mendapatkan banyak pengalaman praktis yang berharga," ujarnya yang telah lulus Universitas Hasanuddin (Unhas), Sabtu (28/9/2024).