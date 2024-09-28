Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cerita Petani Muda Indonesia yang Magang Pertanian di Taiwan

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |21:35 WIB
Cerita Petani Muda Indonesia yang Magang Pertanian di Taiwan
Petani Muda Indonesia Magang di Taiwan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Setiap tahun ada sekitar seratus orang petani muda dari Indonesia berangkat ke Taiwan untuk melakukan magang di bidang pertanian.

Shelfina, salah satu petani muda dari Indonesia telah melakukan magang di sebuah Agrowisata di Kabupaten Yilan dan perusahaan pembibitan di Kabupaten Pingtung selama hampir 2 tahun sejak tahun 2022.

Dia telah mempelajari banyak pengetahuan pertanian dan bahkan berkat pengetahuan dan pengalaman yang didapat selama magang di Taiwan, pada tahun 2024 Shelfina mendapatkan beasiswa pemerintah Turki (YTB) untuk melanjutkan studi master dengan bidang studi Pertanian.

Shelfina Indrayanti dari Sulawesi Selatan mengetahui bahwa Kementerian Pertanian Indonesia mempunyai program magang Taiwan di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan pada tahun 2022, sehingga ia berusaha untuk apply dan berhasil mendapatkan kesempatan magang tersebut.

Saat tiba di Taiwan, Shelfina melakukan magang di sebuah hostfarm yang mempunyai usaha agrowisata di Kabupaten Yilan. Enam bulan kemudian, dia dipindahkan ke hostfarm yang bergerak di bidang bibit PT Known You Seed di Kabupaten Pingtung, yang mana tugas utamanya adalah bertanggung jawab atas budidaya bibit buah dan sayuran.

"Saya juga mengambil jurusan pemuliaan tanaman di Unhas dan menerapkan apa yang ia pelajari setelah tiba di Taiwan, sehingga mendapatkan banyak pengalaman praktis yang berharga," ujarnya yang telah lulus Universitas Hasanuddin (Unhas), Sabtu (28/9/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193623/nilai_tukar_petani-pus0_large.jpg
Nilai Tukar Petani Naik 1,05 persen pada Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/320/3143924/petani-KMSy_large.jpg
Nilai Tukar Petani Naik Tipis Sepanjang Mei 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/320/3136385/petani_tembakau-A1wZ_large.jpg
Jadi Penopang Ekonomi, Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/320/3119810/petani-nCLN_large.jpg
Ternyata Ini Penyebab Krisis Ekonomi bagi Petani Tembakau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/320/3117820/petani-Hmdk_large.jpg
Percepat Swasembada Pangan, Ini Saran untuk Petani agar Hasil Panen Berlimpah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/320/3104257/petani-UM71_large.jpg
Wamentan ke Petani: Harga Gabah Rp6.500, Jangan Mau Dibeli Murah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement