Kahforward Kembali Digelar, Ajak Generasi Muda Ciptakan Perubahan lewat #LangkahBerdampak

Group CEO Paragon Corp Harman Subakat bersama Khabib Nurmagomedov, salah satu pembicara inspiratif di Kahforward di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta. (Foto: iNews Media Group/Arif Julianto)

JAKARTA - Kahf kembali menggelar program Kahforward sebagai upaya menciptakan #LangkahBerdampak untuk memantik perubahan melalui gerakan kolektif yang menginspirasi generasi muda. Acara ini resmi dihelat selama dua hari, pada 28–29 September 2024, di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta.

Kahforward #LangkahBerdampak menjadi gerakan nyata dari Kahf yang menyatukan lebih dari 30.000 orang untuk bersama-sama menciptakan perubahan positif. Hal ini direalisasikan melalui berbagai kegiatan yang menginspirasi sekaligus mempersiapkan peserta dalam mengambil tindakan nyata.

Group CEO Paragon Corp Harman Subakat mengatakan, ajang Kahforward menjadi bentuk dukungan kepada generasi muda agar bisa memulai perjalanan #LangkahBerdampak yang bukan hanya sebuah gerakan, tetapi juga menjadi katalis untuk membentuk masa depan yang lebih baik.

“Kita akan belajar dari manusia dengan karya-karyanya yang luar biasa. Inilah awal untuk kita bersama-sama saling menguatkan, sehingga langkah kita bisa lebih jauh dan besar. Langkah awal itu adalah Kahforward,” katanya, dalam sesi Kahforward Introductory, Sabtu (28/9/2024).

Program Kahforward #LangkahBerdampak berpegang teguh pada empat pilar utama, yakni Invention, Technology, Community and Brotherhood, dan Better Lifestyle. Melalui kombinasi inspirasi, aksi, dan kolaborasi, Kahforward menjadi wadah di mana ide-ide besar dapat diwujudkan menjadi langkah konkret demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Suasana venue Kahforward yang dimeriahkan oleh penampilan para pembicara, komika hingga musisi ternama. (Foto: iNews Media Group/Arif Julianto)