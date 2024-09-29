5 Jalan Tol di Atas Air Terpanjang Dunia, Salah Satunya Ada di Indonesia

5 Jalan Tol yang Ada di Atas Air. (foto: Okezone.com/Jasa Marga)

JAKARTA - Jalan tol tidak hanya dibangun di darat, tapi bisa juga di atas air. Bahkan pengembangan jalan tol atas air sudah dilakukan sejumlah negara, salah satunya di Indonesia.

Tol Bali Mandara menjadi salah satu dari lima jalan tol atas air terpanjang di dunia. Bali Mandara merupakan jalan tol atas air pertama di Indonesia.

Jalan tol yang diresmikan sejak 23 September 2013 lalu, membentang sepanjang 12,7 kilometer yang menghubungkan beberapa daerah dan tempat di Bali.

Namun, tidak hanya di Bali, ada beberapa jalan tol atas air lainnya yang bisa ditemukan di berbagai belahan dunia. Bahkan, beberapa tol tersebut menjadi yang terpanjang di dunia.

Berikut 5 jalan tol atas air terpanjang di dunia, dikutip dari Instagram @pupr_bpjt.

1. Jiaozhou Bay, China (42 Km)

Jalan tol atas air terpanjang pertama berada di China. Tol ini menghubungkan Kota Qingdao dengan Pulau Huangdao, membentang sepanjang 42 kilometer melintasi Teluk Jiaozhou. Dibutuhkan waktu perjalanan sekitar 30 menit dari ujung ke ujung lainnya. .

2. Danau Pontchartrain Causeway, Amerika (38,4 Km)

Jalan tol ini dikenal sebagai "The Causeway" dan membentang sepanjang 38,4 km di atas Danau Pontchartrain. Jalan ini menghubungkan kota Metarie di bagian selatan dengan Mandeville di utara, dan menjadi salah satu jalan tol di atas air yang ikonik.

Keunikan "The Causeway" terletak pada ketinggiannya yang hanya sekitar 7 meter di atas permukaan air. Hal ini membuat pengendara dapat menikmati pemandangan indah dan terbuka saat melintasinya.

3. Teluk Chesapeake, Amerika (24 Km)

Jalan tol atas air terpanjang ke-3 ini membentang di atas Teluk Chesapeake. Jalan tol ini telah ada sejak 1952 yang berhadapan langsung dengan Samudera Atlantik dari Maryland di utara dan Virginia di bagian selatan.