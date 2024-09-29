Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Jalan Tol di Atas Air Terpanjang Dunia, Salah Satunya Ada di Indonesia

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |20:06 WIB
5 Jalan Tol di Atas Air Terpanjang Dunia, Salah Satunya Ada di Indonesia
5 Jalan Tol yang Ada di Atas Air. (foto: Okezone.com/Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - Jalan tol tidak hanya dibangun di darat, tapi bisa juga di atas air. Bahkan pengembangan jalan tol atas air sudah dilakukan sejumlah negara, salah satunya di Indonesia.

Tol Bali Mandara menjadi salah satu dari lima jalan tol atas air terpanjang di dunia. Bali Mandara merupakan jalan tol atas air pertama di Indonesia.

Jalan tol yang diresmikan sejak 23 September 2013 lalu, membentang sepanjang 12,7 kilometer yang menghubungkan beberapa daerah dan tempat di Bali.

Namun, tidak hanya di Bali, ada beberapa jalan tol atas air lainnya yang bisa ditemukan di berbagai belahan dunia. Bahkan, beberapa tol tersebut menjadi yang terpanjang di dunia.

Berikut 5 jalan tol atas air terpanjang di dunia, dikutip dari Instagram @pupr_bpjt.

1. Jiaozhou Bay, China (42 Km)

Jalan tol atas air terpanjang pertama berada di China. Tol ini menghubungkan Kota Qingdao dengan Pulau Huangdao, membentang sepanjang 42 kilometer melintasi Teluk Jiaozhou. Dibutuhkan waktu perjalanan sekitar 30 menit dari ujung ke ujung lainnya. .

2. Danau Pontchartrain Causeway, Amerika (38,4 Km)

Jalan tol ini dikenal sebagai "The Causeway" dan membentang sepanjang 38,4 km di atas Danau Pontchartrain. Jalan ini menghubungkan kota Metarie di bagian selatan dengan Mandeville di utara, dan menjadi salah satu jalan tol di atas air yang ikonik.

Keunikan "The Causeway" terletak pada ketinggiannya yang hanya sekitar 7 meter di atas permukaan air. Hal ini membuat pengendara dapat menikmati pemandangan indah dan terbuka saat melintasinya.

3. Teluk Chesapeake, Amerika (24 Km)

Jalan tol atas air terpanjang ke-3 ini membentang di atas Teluk Chesapeake. Jalan tol ini telah ada sejak 1952 yang berhadapan langsung dengan Samudera Atlantik dari Maryland di utara dan Virginia di bagian selatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170066/jalan_tb_simatupang-4GFM_large.jpg
Atasi Macet TB Simatupang, Kemenhub Bakal Batasi Kendaran Masuk Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169481/tarif_jalan_tol_gratis-FVw4_large.jpg
Tarif Gratis Tol Betung-Tempino-Jambi Mulai 14 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169449/jalan_tol-DVv5_large.jpg
19 Proyek Tol Senilai Rp408,68 Triliun Mulai Dilelang, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169240/jalan_tol-it6O_large.jpg
Tol Kataraja Bakal Beroperasi di 2026, Akses Langsung Bandara Soetta ke PIK 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/320/3168021/halte-uRNe_large.jpg
4 Fakta Kerugian Akibat Demo dari Halte hingga Gerbang Tol yang Rusak dan Dibakar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement