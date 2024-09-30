Ternyata Ini Pemilik BBN Airlines, Maskapai Baru yang Mengudara di Langit Indonesia

JAKARTA - Pemilik BBN Airlines yang menjadi maskapai baru di Indonesia. BBN Airlines beroperasi di Indonesia sejak 27 September 2024, setelah sebelumnya mendapatkan izin terbang dari Kementerian Perhubungan.

BBN Airlines ini melayani charter pesawat, kargo hingga penerbangan komersil. Maskapai ini didirikan di Jakarta pada Agustus 2022.

BBN Airlines Indonesia semula hadir di Indonesia dengan nama BlueBird Nordic (BBN) Indonesia. Nama ini sekilas mirip dengan perusahaan taksi di Indonesia, Bluebird. Namun demikian, BBN Airlines bukan anak usaha atau afiliasi dari perusahaan taksi ternama tersebut.

BBN Airlines merupakan anak perusahaan Avia Solutions Group.

Avia Solutions Group merupakan perusahaan berbasis di Irlandia yang didirikan oleh Gediminas Ziemelis. Pengusaha asal Lithuania ini menguasai 59,27% saham Avia Solutions Group dan merupakan ultimate beneficial owner.

Mengutip website bbnairlines, Senin (30/9/2024), BBN Airlines Indonesia merupakan badan usaha niaga berjadwal yang mengkhususkan diri dalam penyewaan ACMI, operasi penerbangan charter, dan layanan kargo udara, serta menyediakan layanan penerbangan terjadwal.

Dengan keahliannya dalam bidang ACMI serta layanan charter udara, memungkinkan para pelanggan untuk mengatasi tantangan dalam hal kapasitas pengiriman kargo yang banyak terjadi di belahan bumi selatan. Dengan hub operasional yang berbasis di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia, BBN Airlines Indonesia menyediakan serangkaian solusi transportasi udara yang efisien dan dapat diandalkan untuk para pelanggannya di Indonesia dan dan sekitarnya.