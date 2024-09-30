Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Harga BBM Pertamina Terkini Jelang 1 Oktober 2024

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |11:05 WIB
Daftar Harga BBM Pertamina Terkini Jelang 1 Oktober 2024
Daftar Harga BBM Pertamina Terkini (Foto: Patra Niaga)
A
A
A

JAKARTA - Daftar harga BBM Pertamina terkini jelang 1 Oktober 2024. Pertamina telah menurunkan harga BBM non subsidi jenis Pertamax menjadi Rp12.950 per liter mulai 1 September 2024.

Tak hanya Pertamax, Pertamina juga menurunkan harga BBM Pertamax Turbo dari Rp15.450 menjadi Rp14.475 per liter. Harga Dexlite turun dari Rp15.350 ke 14.050 per liter, Pertamina Dex turun dari Rp15.650 ke 14.550 per liter dan Pertamax Green dari Rp15.000 jadi Rp13.650 per liter.

Sementara itu, untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tetap, dengan rincian Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar Rp6.800 per liter.

Namun demikian, harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.

Berikut ini daftar harga BBM Pertamina terkini jelang 1 Oktober 2024 di SPBU seluruh Indonesia, Senin (30/9/2024):

Jakarta

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp12.950 per liter

Pertamax Turbo: Rp14.475 per liter

Dexlite: Rp14.050 per liter

Pertamina Dex: Rp14.550 per liter

Pertamax Green: Rp13.650 per liter

Aceh

Pertalite: Rp10.000 per lite

Pertamax: Rp12.950 per liter

Pertamax Turbo: Rp14.475 per liter

Dexlite: Rp14.050 per liter

Pertamina Dex: Rp14.550 per liter

 

Sumatera Barat

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.550 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.100 per liter

Dexlite: Rp14.700 per liter

Pertamina Dex: Rp15.200 per liter

 

Sumatera Utara

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.250 per liter

Pertamax Turbo: Rp14.800 per liter

Dexlite: Rp14.400 per liter

Pertamina Dex: Rp14.900 per liter

Sumatera Selatan

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.250 per liter

Pertamax Turbo: Rp14.800 per liter

Dexlite: Rp14.400 per liter

Pertamina Dex: Rp14.900 per liter

 

Riau

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.550 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.100 per liter

Dexlite: Rp14.700 per liter

Pertamina Dex: Rp15.200 per liter

Kepulauan Riau

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.550 per liter

Pertamax Turbo: Rp15.100 per liter

Dexlite: Rp14.700 per liter

Pertamina Dex: Rp15.200 per liter

 

Batam

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp12.400 per liter

Pertamax Turbo: Rp13.700 per liter

Dexlite: Rp13.400 per liter

Pertamina Dex: Rp13.800 per liter

Jambi

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp13.250 per liter

Pertamax Turbo: Rp14.800 per lite

Dexlite: Rp14.400 per liter

Pertamina Dex: Rp14.900 per liter

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174504/bbm_pertamina_pakai_etanol-ylg1_large.jpg
Negara yang Pakai BBM Campuran Etanol, Ini Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174465/kandungan_etanol_di_bbm-tShn_large.jpg
Kandungan Etanol di BBM Bisa Tingkatkan RON
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174214/bbm_pertamina-DeRw_large.jpg
Kandungan Etanol di BBM Pertamina, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174325/menkeu_purbaya-NrPL_large.jpg
Berapa Sebenarnya Harga Asli Gas LPG 3 KG, Pertalite, BBM dan Listrik Jika Tidak Disubsidi? Ini Jawaban Purbaya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174328/mandalika_sirkuit-YZki_large.jpg
Ini Persiapan Pertamina Siapkan BBM di SPBU Jelang MotoGP Mandalika 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174305/spbu_swasta_diminta_beli_bbm_pertamina-V0x4_large.jpg
SPBU Swasta Tolak BBM Pertamina, Dirjen Migas: di AS Shell Sudah Pakai Etanol!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement