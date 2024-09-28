Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pembatasan BBM Subsidi 1 Oktober 2024 Batal, Ada Kebijakan Baru?

Atikah Umiyani , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |11:29 WIB
Pembatasan BBM Subsidi 1 Oktober 2024 Batal, Ada Kebijakan Baru?
Pembatasan Subsidi BBM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite aman hingga akhir tahun. Meski rencana pengetatan penggunaan Pertalite batal diterapkan 1 Oktober mendatang.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengakui konsumsi BBM Pertalite hingga akhir tahun cukup mengkhawatirkan.

"Waktu di DPR beberapa itu, kan cukup mengkhawatirkan. Tapi tetap pemerintah kuncinya dan pemerintah tetap menjamin angka kebutuhan masyarakat terpenuhi, sesuai dengan kebutuhannya. Nanti kuncinya nanti sesuai dengan kebutuhannya," terang Agus di Kementerian ESDM, Jakarta dikutip, Sabtu (28/9/2024).

Sementara itu ketika ditanya perihal wacana pemerintahan Prabowo Subianto yang akan mengubah skema penyaluran subsidi energi menjadi uang tunai, Agus juga tidak menampik hal tersebut.

"Targetnya sama, targetnya adalah idealnya subsidi adalah kepada orang langsung untuk meningkatkan daya belinya," imbuh Agus.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
