Akur, Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid Tampil Kompak dan Saling Rangkul

JAKARTA - Anindya Novyan Bakrie dan Arsjad Rasjid berangkulan usai diterpa isu perpecahan di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Kedua bahkan kompak berfoto bersama dengan mengenakan baju berwarna putih.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2029 Anindya Novyan Bakrie membagikan keakrabannya dengan Ketum Kadin periode 2021-2026, Arsjad Rasjid.

Pada postingan tersebut, keduanya tampak akur dengan tangan Arsjad Rasjid merangkul pundak Anindya. Keduanya pun tampil kompak dengan mengenakan pakaian yang senada, yakni kaos polos berwarna putih dan kacamata bulat dengan frame hitam.

"Selamat hari Minggu," tulis Anindya dalam postingannya itu, dikutip pada Selasa (1/10/2024).

Sebelumnya, momen hangat Anindya dan Arsjad Rasjid juga dibagikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam media sosialnya. Kala itu Bahlil mempertemukan keduanya di tengah kisruh Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Kadin.

Pada postingan yang diunggah, Bahlil terlihat merangkul Arsjad Rasjid dan Anindya sekaligus menyebut bahwa kedua sudah saling meminta maaf di tengah perebutan kursi ketua umum Kadin. Bahlil pun menyebut keduanya siap untuk pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.