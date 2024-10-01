Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Semakin Dekat dengan Swasembada Gula 2030

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |15:13 WIB
RI Semakin Dekat dengan Swasembada Gula 2030
RI Semakin Dekat dengan Swasembada Gula 2030 (Foto: Freepik)
JAKARTA - Indonesia semakit dekat dengan target swasembada gula nasional pada 2030. Hal ini setelah dua anak perusahaan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), yakni PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) dan PTPN I (SupportingCo) bekerja sama pengelolaan dan pengolahan komoditas tebu.

Holding Perkebunan Nusantara juga telah memfasilitasi kerja sama operasi (KSO) Integrasi on Farm terhadap SGN dan SupportingCo melalui perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani pada 9 Agustus 2024,

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan salah satu aksi korporasi PTPN Group untuk merealisasikan roadmap Swasembada Gula Nasional 2030.

“Sejalan dengan Perpres Nomor 40 tahun 2023, dengan mengintegrasikan on farm dan off farm pada bisnis gula, diproyeksikan dapat meningkatkan produktivitas tebu per tahunnya,” kata Ghani, Selasa (1/10/2024).

Dia menyebut pasca spin off SGN, operasional pabrik gula dilakukan secara terpisah dari operasional kebun, di mana operasional kebun dikelola oleh SupportingCo.

Wilayah kebun tebu di bawah pengelolaan SupportingCo diantaranya, Regional I (Eks-PTPN II), Regional 3 (Eks-PTPN IX), Regional 4 (Eks-PTPN X dan XI), Regional 5 (Eks-PTPN XII), Regional 7 (Eks-PTPN VII), dan Regional 8 (EksPTPN XIV) dengan total luas areal sebesar 59.301 Ha.

Halaman:
1 2
