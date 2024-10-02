Adu Gaji Ahmad Dhani dengan Once Mekel, Personil Band Dewa 19 Jadi Anggota DPR RI 2024-2029

Adu gaji Ahmad Dhani dengan Once Mekel, personil Band Dewa 19 jadi anggota DPR RI 2024-2029(Foto: Instagram)

JAKARTA - Adu gaji Ahmad Dhani dengan Once Mekel, personil Band Dewa 19 jadi anggota DPR RI 2024-2029. Hal itu menarik perbincangan warganet.

Keduanya memiliki gaji yang sama. Sebab, Once dan Ahmad Dhani menjadi anggota DPR Untuk gaji pokok keduanya mencapai Rp4.200.000.

BACA JUGA: Daftar Gaji TNI yang Resmi Naik di 2024

Berikut rincian adu gaji Ahmad Dhani dengan Once Mekel, personil Band Dewa 19 jadi anggota DPR RI 2024-2029:

- Ahmad Dhani

Ahmad Dhani mendapatkan gaji pokok mencapai Rp4,2 juta per bulan. Namun itu belum dengan tunjangan yang didapatkannya.

BACA JUGA: Gaji Pasha Ungu sebagai Pejabat Lebih Kecil Ketimbang Manggung Bareng Band Ungu

Berikut Tunjangan Melekat per Bulan diterima Ahmad Dhani:

Tunjangan suami atau istri: 10% dari gaji pokok (Rp420.000)

Tunjangan anak: 2% dari gaji pokok per anak, maksimal dua anak (Rp84.000 per anak)

Tunjangan jabatan anggota: Rp9.700.000

Tunjangan beras: Rp30.090 per jiwa (maksimal empat jiwa)

Tunjangan PPh Pasal 21: Rp2.699.813

Uang sidang/paket: Rp2.000.000