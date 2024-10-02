Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Gaji Ahmad Dhani dengan Once Mekel, Personil Band Dewa 19 Jadi Anggota DPR RI 2024-2029

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |08:12 WIB
Adu Gaji Ahmad Dhani dengan Once Mekel, Personil Band Dewa 19 Jadi Anggota DPR RI 2024-2029
Adu gaji Ahmad Dhani dengan Once Mekel, personil Band Dewa 19 jadi anggota DPR RI 2024-2029(Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Adu gaji Ahmad Dhani dengan Once Mekel, personil Band Dewa 19 jadi anggota DPR RI 2024-2029. Hal itu menarik perbincangan warganet.

Keduanya memiliki gaji yang sama. Sebab, Once dan Ahmad Dhani menjadi anggota DPR Untuk gaji pokok keduanya mencapai Rp4.200.000.

Berikut rincian adu gaji Ahmad Dhani dengan Once Mekel, personil Band Dewa 19 jadi anggota DPR RI 2024-2029:

- Ahmad Dhani

Ahmad Dhani mendapatkan gaji pokok mencapai Rp4,2 juta per bulan. Namun itu belum dengan tunjangan yang didapatkannya.

Berikut Tunjangan Melekat per Bulan diterima Ahmad Dhani:

Tunjangan suami atau istri: 10% dari gaji pokok (Rp420.000)

Tunjangan anak: 2% dari gaji pokok per anak, maksimal dua anak (Rp84.000 per anak)

Tunjangan jabatan anggota: Rp9.700.000

Tunjangan beras: Rp30.090 per jiwa (maksimal empat jiwa)

Tunjangan PPh Pasal 21: Rp2.699.813

Uang sidang/paket: Rp2.000.000

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175079//purbaya-m3WK_large.jpg
Purbaya Diminta Terapkan Sistem Gaji Tunggal PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174572//asn-wUQE_large.jpeg
Bocoran Kenaikan Gaji ASN Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/455/3174597//kerja-V5cD_large.jpg
Daftar Perusahaan yang Buka Program Magang Nasional Dapat Gaji UMP, Pendaftaran 7 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174539//purbaya-A8CZ_large.jpg
Kenaikan Gaji ASN 2025, Ini Kata Purbaya hingga Qodari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/622/3174175//kerja-UNy8_large.jpg
Program Magang Digaji UMP Dibuka 15 Oktober 2025, Ini Syarat Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/622/3173913//rupiah-Jhp8_large.jpg
Cara Daftar Magang Berbayar Mulai 15 Oktober 2025, Dapat Gaji UMP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement