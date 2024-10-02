Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Bisiki Prabowo Lanjutkan Bansos Beras

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |21:39 WIB
Jokowi Bisiki Prabowo Lanjutkan Bansos Beras
Presiden Jokowi Minta Prabowo Lanjutkan Bansos Beras (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membisiki presiden terpilih Prabowo Subianto agar melanjutkan program bantuan pangan non tunai (BPNT) berupa beras dari Perum Bulog untuk masyarakat.

"Nanti tolong diusulkan kepada pemerintah baru kalau bisa diteruskan. Setuju ndak? Saya nanti bisikin ke Pak Prabowo. Tapi usulannya dari bapak ibu semuanya lho ya?," kata Presiden Jokowi Presiden Jokowi saat menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat, sekaligus meninjau ketersediaan beras di Gudang Bulog Kabupaten Sumba Barat, NTT dikutip Antara, Rabu (2/10/2024).

Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi memastikan masyarakat telah menerima bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat sejak Januari hingga Oktober.

Selain itu, Kepala Negara juga memastikan bahwa kualitas beras dari Perum Bulog juga dalam kondisi yang baik saat disalurkan.

"Ini yang terima sudah sejak Januari ya? Ada keluar berasnya hitam ndak? Berasnya kuning ada? Berarti (beras) Bulog bagus," kata Presiden.

Halaman:
1 2
