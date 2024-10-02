Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Auto Cuan, Ini Cerita UMKM Batik RI Jualan Online

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |17:40 WIB
Auto Cuan, Ini Cerita UMKM Batik RI Jualan Online
Pelaku UMKM Batik cuan berkat jualan online (Foto: Okezone)
JAKARTA – Berkembangnya e-commerce membantu banyak Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memasarkan dagangannya. Salah satunya pada sektor Batik, warisan budaya yang sekarang disebarluaskan melalui platform e-commerce.

Pelaku UMKM batik mengaku cuan semenjak menjajakan dagangannya melalui platform belanja online. Berbagai inisiatif dilakukan untuk membantu pengrajin batik, seperti pelatihan digitalisasi dan promosi eksklusif yang berdampak langsung pada penjualan.

“Sektor industri tekstil dan pakaian termasuk batik, menyumbang sebesar 1,4% dan 4,3% pada PDB kuartal 3 tahun 2023 di industri pengolahan.” Ucap fashion Apparel & Campaign Senior Director Tokopedia dan Tiktok E-commerce, Desey Muharlina Bungsu.

Kisah sukses digitalisasi UMKM batik tercermin pada brand Nona Rara dan Oemah Etnik (OE). Menurut Brand Manager Nona Rara Batik, Yunita Stefani, penjualan Nona Rara mengalami peningkatan sebesar 20% setelah mulai aktif menjual di e-commerce Tokopedia.

Tidak hanya itu, Nona Rara yang awalnya hanya memproduksi batik untuk pelanggan kepada kerabat, sekarang mampu menjangkau pelanggan hingga ke seluruh Indonesia. Founder dan CEO dari OE, Rizki Triana juga menambahkan bahwa penjualan brand OE meningkat 87% setelah memanfaatkan platform belanja online.

“Tokopedia menjadi partner yang benar-benar memahami bagaimana mendukung brand kami untuk tumbuh,” ucap Rizki Riana yang akrab dipanggil Kiki, Rabu (2/10/2024).

