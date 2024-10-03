Profil Purwono Widodo, Dirut Krakatau Steel yang Meninggal Dunia

JAKARTA - Profil Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) Purwono Widodo yang meninggal dunia pada Rabu (2/9/2024) malam.

Purwono diterapkan sebagai Direktur Utama Krakatau Steel melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (18/1/2023), setelah sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) sejak 4 Januari 2023.

Purwono menggantikan Silmy Karim yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

Sebelum menjadi Direktur Utama KRAS, Purwono telah menempati sejumlah posisi di Krakatau Steel. Dia pernah menjabat sebagai General Manager Pemasaran Krakatau Steel pada tahun 2004-2006, lalu menjadi General Manager Penjualan Krakatau Steel pada tahun 2006-2008.

Kemudian pada tahun 2008-2013, dia menjabat sebagai Direktur Komersial PT KHI Pipe Industries, kemudian diangkat menjadi Direktur Utama KHI Pipe Industries pada tahun 2013-2017.

Selanjutnya pada tahun 2017-2018, menjadi Direktur Pemasaran Krakatau Steel dan Direktur Komersial Krakatau Steel pada tahun 2018-2020, lalu menjadi Direktur Pengembangan Usaha perseroan pada tahun 2022.

Purwono merupakan lulusan Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1986). Dia melanjutkan pendidikan Magister Manajemen Internasional Universitas Indonesia (1997).