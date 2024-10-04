Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Prediksi Perputaran Uang Ekosistem Haji dan Umrah Rp194 Triliun di 2030

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |21:16 WIB
Sri Mulyani Prediksi Perputaran Uang Ekosistem Haji dan Umrah Rp194 Triliun di 2030
Menteri Keuangan Sri Mulyani soal Perputaran Uang Haji (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa potensi perputaran uang dalam ekosistem haji dan umrah diprediksi meningkat dari Rp65 triliun pada 2023 menjadi Rp194 triliun pada 2030.

Dia menyatakan bahwa di masa mendatang, peluang ekonomi dari ekosistem haji dan umrah tersebut akan semakin besar seiring perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi melalui visi Saudi 2030.

“Optimalisasi peran Indonesia dalam ekonomi haji dan umrah tersebut, akan memberikan efek berantai positif pada berbagai sektor ekonomi dalam negeri sehingga memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Sri Mulyani Indrawati di Jakarta dikutip Antara, Jumat (4/10/2024).

Dia menuturkan bahwa peluang ekonomi dalam ekosistem haji dan umrah yang mencakup sektor penerbangan, akomodasi, transportasi, dan katering.

Saat ini Indonesia merupakan negara dengan kuota pokok haji terbesar, yakni sebanyak 221 ribu jamaah pada 2024. Total jamaah haji dan umrah Indonesia diproyeksikan akan meningkat menjadi 3,3 juta pada 2030.

Halaman:
1 2
