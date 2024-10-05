Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

10 Aplikasi Pinjol Mudah Cair

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |20:02 WIB
10 Aplikasi Pinjol Mudah Cair
10 Aplikasi pinjol yang cepat cair (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - 10 aplikasi pinjol mudah cair yang bisa dimanfaatkan masyarakat dalam meminjam uang. Aplikasi pinjaman online sering menjadi pilihan bagi banyak orang yang membutuhkan dana darurat karena persyaratan yang lebih mudah dan prosesnya yang lebih cepat jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional.

Saat ini, banyak aplikasi pinjaman yang mudah cair namun Anda harus berhati-hati sebelum menggunakannya. Untuk menghindari penipuan, pastikan aplikasi yang digunakan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berikut adalah 10 aplikasi pinjol mudah cair dan sudah diawasi oleh OJK yang dirangkum Okezone, Sabtu (5/10/2024).

1. OK Bank

Pinjaman online OK BANK sudah mendapatkan izin dan diawasi oleh OJK dengan menawarkan bunga kompetitif mulai dari 0,89% untuk jumlah pinjaman antara 3 juta hingga 200 juta. Penanda pinjaman ini fleksibel, mulai dari enam bulan hingga lima tahun, sehingga Anda dapat memenuhi berbagai kebutuhan. Proses pengajuan hanya memakan waktu lima menit dan dana dapat dicairkan dalam satu hari, sehingga sangat membantu dalam keadaan darurat.

OK KTA dari OK BANK dapat menjadi pilihan yang bagus jika Anda membutuhkan pinjaman dana online besar.

Untuk mendapatkan KTA OK Bank, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

• Memiliki rekening bank.

• Usia minimal 21 tahun sampai 55 tahun dan Warga Negara Indonesia.

• Alamat KTP atau berdomisili di Jabodetabek, Karawang, Bandung, dan Surabaya.

• Mempunyai pekerjaan atau penghasilan.

2. AdaKami

AdaKami adalah platform pinjaman online yang terdaftar dan diawasi oleh OJK yang memberikan pinjaman hingga 10 juta rupiah dengan jangka waktu antara 3 dan 12 bulan. Proses pengajuannya juga mudah, hanya mengunduh aplikasi dan mengisi data pribadi yang diperlukan.

AdaKami memberikan pinjaman online kepada warga Negara Indonesia berusia 21 hingga 50 tahun dengan persyaratan KTP, NPWP, dan rekening bank.

3. DanaBijak

DanaBijak bisa menjadi pilihan yang tepat jika Anda membutuhkan pinjaman online dengan pencairan cepat dan nominal kecil. DanaBijak menawarkan batas pinjaman pertama mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 3 juta dengan jangka waktu maksimal tiga puluh hari. Pengajuan pinjaman di DanaBijak mudah dan cepat, dan persyaratannya sederhana. Dana akan ditransfer ke rekening bank dalam waktu 24 jam setelah disetujui.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement