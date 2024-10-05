10 Aplikasi Pinjol Mudah Cair

JAKARTA - 10 aplikasi pinjol mudah cair yang bisa dimanfaatkan masyarakat dalam meminjam uang. Aplikasi pinjaman online sering menjadi pilihan bagi banyak orang yang membutuhkan dana darurat karena persyaratan yang lebih mudah dan prosesnya yang lebih cepat jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional.

Saat ini, banyak aplikasi pinjaman yang mudah cair namun Anda harus berhati-hati sebelum menggunakannya. Untuk menghindari penipuan, pastikan aplikasi yang digunakan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berikut adalah 10 aplikasi pinjol mudah cair dan sudah diawasi oleh OJK yang dirangkum Okezone, Sabtu (5/10/2024).

1. OK Bank

Pinjaman online OK BANK sudah mendapatkan izin dan diawasi oleh OJK dengan menawarkan bunga kompetitif mulai dari 0,89% untuk jumlah pinjaman antara 3 juta hingga 200 juta. Penanda pinjaman ini fleksibel, mulai dari enam bulan hingga lima tahun, sehingga Anda dapat memenuhi berbagai kebutuhan. Proses pengajuan hanya memakan waktu lima menit dan dana dapat dicairkan dalam satu hari, sehingga sangat membantu dalam keadaan darurat.

OK KTA dari OK BANK dapat menjadi pilihan yang bagus jika Anda membutuhkan pinjaman dana online besar.

Untuk mendapatkan KTA OK Bank, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

• Memiliki rekening bank.

• Usia minimal 21 tahun sampai 55 tahun dan Warga Negara Indonesia.

• Alamat KTP atau berdomisili di Jabodetabek, Karawang, Bandung, dan Surabaya.

• Mempunyai pekerjaan atau penghasilan.

2. AdaKami

AdaKami adalah platform pinjaman online yang terdaftar dan diawasi oleh OJK yang memberikan pinjaman hingga 10 juta rupiah dengan jangka waktu antara 3 dan 12 bulan. Proses pengajuannya juga mudah, hanya mengunduh aplikasi dan mengisi data pribadi yang diperlukan.

AdaKami memberikan pinjaman online kepada warga Negara Indonesia berusia 21 hingga 50 tahun dengan persyaratan KTP, NPWP, dan rekening bank.

3. DanaBijak

DanaBijak bisa menjadi pilihan yang tepat jika Anda membutuhkan pinjaman online dengan pencairan cepat dan nominal kecil. DanaBijak menawarkan batas pinjaman pertama mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 3 juta dengan jangka waktu maksimal tiga puluh hari. Pengajuan pinjaman di DanaBijak mudah dan cepat, dan persyaratannya sederhana. Dana akan ditransfer ke rekening bank dalam waktu 24 jam setelah disetujui.