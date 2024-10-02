Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Orang RI Suka Ngutang, Pinjol Untung Besar!

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |10:05 WIB
Orang RI Suka Ngutang, Pinjol Untung Besar!
Orang RI Suka Ngutang, Pinjol Untung Besar (Foto: Freepik)
JAKARTA - Fintech peer-to-peer (P2P) lending atau biasa disebut pinjaman online (pinjol) meraih untung besar. Hal ini terlihat dari laba yang diraih fintech lending mencapai Rp656,80 miliar per Agustus 2024.

"Laba industri peer-to-peer lending kembali meningkat dan di data Agustus 2024 ini mencapai Rp656,80 miliar. Juli (laba) juga naik dan di Agustus ini terus naik," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Dia menilai, laba fintech P2P lending naik bila dibandingkan dengan posisi bulan Juli yang tercatat Rp383,68 miliar. Naiknya laba tersebut terjadi karena adanya peningkatan pendapatan yang diikuti dengan efisiensi beban operasional perusahaan.

"Agar penyelenggara peer-to-peer lending dapat melakukan persiapan yang baik dan memandai terhadap ekosistem dan infrastruktur yang dimiliki, sehingga industri peer to peer lending ini akan dapat terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan," ujarnya.

Adapun secara keseluruhan, OJK menyampaikan outstanding pembiayaan lewat fintech P2P lending mencapai Rp72,03 triliun per Agustus 2024. Jumlah tersebut mencerminkan kenaikan hingga 35,62 persen secara tahunan (yoy) bila dibandingkan bulan Juli yang sebesar 23,97 persen (yoy).

Telusuri berita finance lainnya
