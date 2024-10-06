Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

PGN Agresif Kembangkan Market Gas Bumi di Indonesia Timur

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |21:11 WIB
PGN Agresif Kembangkan Market Gas Bumi di Indonesia Timur
PGN agresif kembangkan market gas bumi di Indonesia Timur. (Foto: dok PGN)
A
A
A

MAKASSAR – PT PGN, Tbk semakin serius dalam upaya percepatan pengembangan niaga gas bumi di Sulawesi. Penguasaan pengelolaan gas bumi baik gas pipa, LNG, dan CNG yang terintegrasi menjadi modal utama bagi PGN untuk ekspansi pasar secara secara massif di wilayah tersebut.

“Dalam rangka pengembangan pasar di Sulawesi, PGN agresif dan terbuka untuk menjalin kerja sama dengan mitra strategis terkait penyediaan pasokan maupun infrastruktur gas bumi," ujar Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko.

"Sejauh ini, kami membidik kawasan industri dengan potensial demand yang cukup beras serta agar bisa memberikan multiplier effect bagi masyarakat sekitar ketika gas bumi efektif dimanfaatkan,” ucapnya.

Pada Jumat (4/10/2024), PGN meresmikan reaktivasi area Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebagai wujud komitmen PGN dalam mengembangkan pasar gas bumi di wilayah tengah dan timur Indonesia.

Arief berharap, reaktivasi ini dapat mendorong percepatan ekspansi market dan menindaklanjuti peluang-peluang yang didapatkan secara lebih efektif.

Koordinasi dengan pemerintah juga terus dijalin oleh PGN mengingat langkah PGN dalam pengembangan usaha gas bumi tidak lepas dari dukungan pemerintah.

Dengan Kementerian Perindustrian, PGN berkomitmen mendukung road map jangka pendek Kemenperin terkait pengembangan infrastruktur gas bumi di Kawasan Industri (KI).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/278/3165889/rups_pgn-3ZXS_large.jpg
Direksi PGN Dirombak, Arief Kurnia Risdianto Jadi Dirut hingga Wamen Hukum Jabat Komisaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/320/3165124/gas_industri-cmf3_large.jpg
Pasokan Gas ke Industri Pulih 100 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/320/3163285/gas_bumi-Jjog_large.jpg
Pasokan Gas Terbatas, Pelanggan di Jawa Barat dan Sumatera Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162816/gas_bumi-pos5_large.jpg
Transisi Energi, Ini 3 Inisiatif Utama Gas Bumi demi Net Zero Emission
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162742/pgn-ZE3B_large.jpg
Pasokan Gas PGN ke Industri Terbatas, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/320/3162264/gas_bumi-raGw_large.jpg
RS Dipasok Gas Bumi demi Kurangi Impor Energi, Ini Kata Komut Pertamina
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement