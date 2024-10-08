Respons Raffi Ahmad Usai Jadi Waketum Kadin

JAKARTA – Begini respons Raffi Ahmad usai jadi Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Bidang Industri Kreatif di bawah Wakil Ketua Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anindya Bakrie telah menunjuk Raffi Ahmad sebagai pengurus Kadin masa bakti 2024-2029.

"Terima kasih pastinya kepada Pak Anindya Bakrie selaku ketua umum yang sudah mempercayakan kami. Di sini saya, Rafi Ahmad dan Pak Bobby, kami dipercayakan, kalau saya selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," ujarnya di Menara Kadin Jakarta, dikutip Selasa (8/10/2024).

Raffi Ahmad berharap kepada Kadin untuk mampu menjembatani aspirasi dan masukan untuk kemajuan industri kreatif.

"Mudah-mudahan Mas Anin juga bisa terus menjembatani apa yang memang diinginkan terbaik, pastinya tujuan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia, tentunya juga untuk para pebisnis-pebisnis Indonesia semuanya bisa bersinergi dengan baik," tambahnya.