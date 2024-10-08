Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Usai Terima Gelar Doktor Honoris Causa, Raffi Ahmad Jadi Waketum Kadin

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |12:42 WIB
Usai Terima Gelar Doktor Honoris Causa, Raffi Ahmad Jadi Waketum Kadin
Raffi Ahmad jadi Waketum Kadin usai terima Gelar Honoris Causa (Foto: Instagram)
JAKARTA Raffi Ahmad ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Bidang Industri Kreatif di bawah Wakil Ketua Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup. Raffi Ahmad ditunjuk sebagai Waketum tak lama setelah menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Universal Institute of Professional Management (UIPM) Thailand pada awal Oktober.

"Terima kasih pastinya kepada Pak Anindya Bakrie selaku ketua umum yang sudah mempercayakan kami. Di sini saya, Rafi Ahmad dan Pak Bobby, kami dipercayakan, kalau saya selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," ujarnya di Menara Kadin Jakarta, dikutip Selasa (8/10/2024).

Raffi Ahmad menyebut dengan masuknya di dalam kepengurusan yang menaungi para pelaku usaha di tanah air ini, bisa mendorong perkembangan industri kreatif di tanah air. Terutama dalam berkolaborasi dengan Pemerintah.

"Jadi memang sama-sama kita bersinergi untuk seluruh pengusaha, Kadin ini bersinergi dengan pemerintahan," sambungnya.

