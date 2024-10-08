5 Fakta Susunan Pengurus Kadin 2024-2029: Anindya Bakrie Jabat Ketum, Raffi Ahmad Waketum

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengumumkan susunan kepengurusan baru periode 2024-2029. Sejumlah tokoh politik, artis, hingga pengusaha masuk dalam jajaran kepengurusan Kadin yang baru.

Yang menarik perhatian masyarakat adalah masuknya Raffi Ahmad dalam daftar tersebut. Selain itu, Nama Mantan Ketum Kadin Arsjad Rasjid juga masih ada dalam susunan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

Berikut adalah fakta mengenai susunan pengurus Kadin 2024-2029 yang dirangkum Okezone, Selasa (8/10/2024).

1. Susunan Pengurus Kadin belum lengkap

Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie mengatakan jajaran pengurus yang diumumkan hari ini memang belum 100%, alias baru setengahnya. Sehingga masih ada struktur yang kosong dan diisi ke depannya.

"Pengurus ini baru 50%, kita punya pengurus banyak sekali yang akan bergabung," ujar Anindya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/10/2024).

2. Ada nama Raffi Ahmad

Anindya Bakrie menunjuk salah seorang artis tanah air, Raffi Ahmad sebagai pengurus Kadin masa bakti 2024-2029. Raffi Ahmad ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Industri Kreatif di bawah Wakil Ketua Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup.

"Terima kasih pastinya kepada Pak Anindya Bakrie selaku ketua umum yang sudah mempercayakan kami. Di sini saya, Rafi Ahmad dan Pak Bobby, kami dipercayakan, kalau saya selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," ujar Raffi.