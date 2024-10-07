Susunan Lengkap Pengurus Kadin 2024-2029, Ada Raffi Ahmad hingga Otto Hasibuan

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah mengumumkan kepengurusan baru periode 2024 - 2029.

Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie menyatakan jajaran pengurus yang diumumkan hari ini memang belum 100%, alias baru setengahnya. Sehingga masih ada struktur yang kosong dan diisi kedepannya.

"Pengurus ini baru 50%, kita punya pengurus banyak sekali yang akan bergabung," ujar Anindya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Berikut daftar kepengurusan kadin periode 2024 - 2029:

Dewan Kehormatan

1. Ketua: Rosan P. Roeslani

2. Anggota: Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat , Suryo Bambang Soesilo , dan Adi Putra Tahir.

Dewan

1. Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo

2. Wakil Ketua Dewan Penasehat: Sharif Cicip Sutardjo

3. Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung

4. Ketua Dewan Pertimbangan: M. Rasjad Rasjid P.M