Clarissa Tanoesoedibjo Jadi Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Informatika

, Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |13:32 WIB

Clarissa Tanoesoedibjo Dilantik Menjadi WKU Kadin Bidang Komunikasi dan Informatika. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengumumkan jajaran kepengurusan baru periode 2024-2029. Salah satu yang diangkat adalah Clarissa Tanoesoedibjo sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Informatika.

Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie mengatakan jajaran pengurus yang diumumkan hari ini memang belum 100%, alias baru setengahnya. Sehingga masih ada struktur yang kosong dan diisi ke depannya.

"Pengurus ini baru 50%, kita punya pengurus banyak sekali yang akan bergabung," ujar Anindya, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Berikut daftar kepengurusan kadin peridode 2024 - 2029:

Dewan Kehormatan

1. Ketua: Rosan P. Roeslani

2. Anggota: Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat , Suryo Bambang Soesilo , dan Adi Putra Tahir.

Dewan

1. Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo

2. Wakil Ketua Dewan Penasehat: Sharif Cicip Sutardjo

3. Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung

4. Ketua Dewan Pertimbangan: M. Rasjad Rasjid P.M

Dewan Pengurus

Ketua Umum: Anindya Novyan Bakrie

A. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi: Erwin Aksa

1. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko

2. WKU Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro

3. WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota (Asosiasi Luar Biasa/ALB): Benny Soetrisno

4. WKU Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo

5. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna

6. WKU Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur: Kukrit Wicaksono

7. WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief

8. WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryad

B. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky O. WIjaya

1. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin

2. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri

3. WKU Bidang Pertanian : Mulyadi Jayabaya

4. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat

5. WKU Bidang Perencanaan: Bayu Priawan Djokosoetono

6. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad

C. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup: Bobby Gafur Umar

1. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

2. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

3. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono

4. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla

5. WKU Bidang Kewirausahaan: Eka Satria

6. WKU BIdang Industri Kreatif: Raffi Ahmad

7. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono

D. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Polktik dan Keamanan: Bambang Soesatyo

1. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

E. WKU Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James T. Riady

1. WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development Goals (SDG), Environmental Social and Governance (ESG): Shinta Wijaya Kamdani

2. WKU Bidang Perdagangan Internasional: Benardino M. Vega

F. WKU Ketua Umum Bidang Infrastruktur

1. WKU Bidang Perhubungan: Carmelita Hartoto

2. WKU Bidang Pembangunan: Thomas Djusman

3. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma’ruf Maulana