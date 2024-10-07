Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi Waketum Kadin, Raffi Ahmad: Terima Kasih Pak Anindya!

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |14:27 WIB
Jadi Waketum Kadin, Raffi Ahmad: Terima Kasih Pak Anindya!
Raffi Ahmad Jadi Waketum Kadin (Foto: Instagram Raffi Ahmad)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2024-2029. Pengumuman kepengurusan Kadin 2024-2029 tersebut dilakukan di Menara Kadin Indonesia dan disaksikan langsung oleh Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie serta sejumlah anggota Kadin lainnya.

"Terima kasih pastinya kepada Pak Anindya Bakrie selaku Ketua Umum yang sudah mempercayakan kami, di sini saya Rafi Ahmad dan Pak Boby, kami dipercayakan, kalau saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," kata Raffi di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Raffi mengaku bahwa pengusaha siap bersinergi dengan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian bangsa. "Jadi memang sama-sama bersinergi, untuk seluruh para pengusaha, Kadin ini akan selalu bersinergi dengan pemerintah," ujar Raffi.

Dirinya optimistis sinergi antara pengusaha dengan pemerintah akan semakin baik setelah pelantikan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik pada 20 Oktober 2024.

"Insya Allah nanti setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik pasti sinergi kita juga akan lebih baik," tutur Raffi.

Lebih lanjut, Raffi mengaku akan menyusun program kerja di Kadin seusai adanya pemerintahan baru. Raffi juga berharap kepemimpinan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin dapat terus menjembatani kepentingan pemerintah dengan para pengusaha untuk mencapai tujuan terbaik bagi masyarakat Indonesia.

 

