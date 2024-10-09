Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenapa Tidak Bisa Cetak Kartu Ujian CPNS 2024?

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |14:39 WIB
Kenapa Tidak Bisa Cetak Kartu Ujian CPNS 2024?
Kenapa tidak bisa cetak kartu ujian CPNS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa tidak bisa cetak kartu ujian CPNS 2024? Penyebab dari tidak bisanya cetak kartu ujian pelamar CPNS karena ketidaklengkapan dokumen yang diisi oleh pelamar.

Jika pelamar mengalami kendala saat mau cetak kartu ujian CPNS 2024, berikut mungkin bisa jadi penyebabnya.

1. Sistem Bermasalah

Biasanya, laman yang terus menerus diakses oleh banyak orang akan rentan bermasalah. Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab mengapa pelamar tidak bisa mencetak kartu ujian CPNS 2024. Solusinya, pelamar hanya butuh untuk menunggu hingga sistem terkait bisa diakses kembali.

2. Ketidaklengkapan Dokumen Pelamar

Selain itu, ketidaklengkapan dokumen sebelum pelamar mencetak kartu ujian juga bisa jadi pengaruh pelamar tidak bisa mencetak kartu. Jadi, pastikan pelamar sudah melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan instansi terkait.

3. Koneksi Internet Yang Lemah

Pastikan jaringan yang pelamar gunakan tetap stabil. Jika masih tidak bisa digunakan, pelamar bisa mengganti ke jaringan internet yang lain terlebih dahulu saat mengakses laman terkait.

4. Belum Melewati Tahap Administrasi

Pastikan pelamar sudah melewati tahap administrasi dengan keterangan lulus.

Halaman:
1 2
