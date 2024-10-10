Adu Kekayaan Dragan Talajic Vs Shin Tae-Yong, Siapa Paling Kaya?

JAKARTA - Adu kekayaan Dragan Talajic Vs Shin Tae-Yong, siapa paling kaya? Menarik untuk diketahui karena kedua pelatih ini akan bertemu dalam laga Timnas Indonesia vs Bahrain dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Dua pelatih yang menjadi obrolan hangat saat ini adalah Dragan Talajic dan Shin Tae-Yong. Dengan perjalanan kariernya masing-masing pastinya juga memiliki kekayaan yang berbeda, lantas siapa yang paling kaya di antara kedua pelatih sepak bola tersebut. Berikut informasi yang sudah dikumpulkan oleh Okezone, Kamis (10/10/2024).

Shin Tae-Yong

Shin Tae-Yong dikenal sebagai salah satu pelatih dengan bayaran tertinggi di Asia Tenggara. Pelatih asal Korea Selatan ini memiliki awal karier sebagai pemain di Korea Selatan. Sekarang kekayaan Shin Tae-Yong tercatat sebesar Rp15,3 miliar per tahunnya. Dengan jumlah pendapatannya, Shin Tae-Yong menjadi salah satu pelatih dengan pendapatan terbesar di Indonesia.

Kekayaannya tidak hanya datang dari menjadi pelatih, tetapi Shin juga meraih pendapatan dari berbagai kontrak iklan. Ia pernah membintangi iklan untuk produk kopi, makanan, dan otomotif yang ternyata mendatangkan kekayaan tambahan juga sebesar Rp74,4 miliar.

Dragan Talajic

Di sisi lain, Dragan Talajic memiliki perjalanan karier yang tidak kalah menarik. Berawal menjadi kiper di Fudbalski Klub Sarajevo, ia kemudian berkelana ke berbagai klub di Eropa Tengah dan Asia Tenggara. Setelah pensiun menjadi pemain, Dragan mengembangkan karier sebagai pelatih di klub-klub sepak bola besar seperti Arab, Kuwait, Jordania, dan Bahrain.

Puncak kesuksesan Dragan datang pada tahun 2004 saat ia membawa Al Ittihad menjadi juara Liga Champions Asia. Kemenangan ini menjadi awal mula terkenalnya nama Dragan Talajic sebagai salah satu pelatih asing yang paling berpengaruh di kawasan Timur Tengah.

Sampai saat ini kekayaan Dragan Talajic belum ditemukan jumlah angkanya, tetapi dengan karier yang cemerlang pastinya Dragan telah mengumpulkan kekayaan yang signifikan dengan mengingat kesuksesannya di berbagai klub besar di Asia dan Timur Tengah.