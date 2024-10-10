Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Satu Dekade Presiden Jokowi: Ubah Wajah Transportasi Perkeretaapian Indonesia

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |16:06 WIB
Satu Dekade Presiden Jokowi: Ubah Wajah Transportasi Perkeretaapian Indonesia
Satu Dekade Presiden Jokowi: Ubah Wajah Transportasi Perkeretaapian (Foto: Seskab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi memasuki masa akhir jabatannya dalam satu dekade atau 10 tahun. Salah satu capaian yang telah dilakukan adalah memajukan transportasi Indonesia, di antaranya perkeretaapian.

Transportasi berbasis rel menjadi salah satu fokus Jokowi di masa kepemimpinannya. Bahkan sejumlah pembangunannya masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti MRT, LRT hingga Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Secara keseluruhan pembangunan berhasil direalisasikan dan bahkan sudah menjadi transportasi andalan masyarakat seperti MRT hingga kereta cepat yang diberi nama Whoosh.

“Adanya MRT dan LRT itu bagus banget, cuma ya harus diperbanyak dan diperluas jangkauannya,” kata Maya kepada iNews Media Group.

“MRT ini oke ya. Perjalanan jadi cepat juga,” kata Elda.

Besarnya manfaat pembangunan infrastruktur kereta api ini juga yang mendorong, proyek perkeretaapian bakal terus berlanjut. Seperti beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi meresmikan pemembangun trase MRT Fase 1 tahap 1 Lintas Timur-Barat yang membentang sepanjang 24,5 km dari Tomang Jakarta Barat - Medan Satria Bekasi.

