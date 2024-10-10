Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Satu Dekade Presiden Jokowi: Tol Laut Upaya Buat Harga Murah di Seluruh RI

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |18:42 WIB
Satu Dekade Presiden Jokowi: Tol Laut Upaya Buat Harga Murah di Seluruh RI
Satu Dekade Presiden Jokowi: Bangun Tol Laut untuk Harga Murah (Foto: Seskab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menurunkan disparitas harga yang cukup tinggi antara wilayah barat dan timur. Hal ini menjadi dasar Jokowi membuat tol laut. Program ini dimulai sejak 2015 hingga sekarang. Sudah 10 tahun program tol laut berjalan dan masyarakat sudah mendapatkan manfaatnya.

Pertumbuhan ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa mengakibatkan transportasi laut di Indonesia tidak efisien dan mahal karena tidak adanya muatan balik dari wilayah-wilayah yang pertumbuhan ekonominya rendah, khususnya di Kawasan Timur Indonesia.

Pada prinsipnya tol laut merupakan penyelenggaraan angkutan laut secara tetap dan teratur yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan hub disertai feeder dari Sumatera hingga ke Papua dengan menggunakan kapal-kapal berukuran besar sehingga diperoleh manfaat ekonomisnya.

Tol laut yang digagas Presiden Jokowi telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, khususnya dalam hal menciptakan pemerataan distribusi barang dan jasa di pelosok Tanah Air. Selain itu, tol laut juga berperan mengurangi disparitas harga-harga barang dan jasa di seluruh wilayah Indonesia, serta memicu pergerakan ekonomi masyarakat di simpul-simpul produksi yang tersebar di Tanah Air.

jokowi

"Nenek moyang kita adalah pelaut. Nenek moyang kita berjaya karena berhasil menaklukkan laut, memanfaatkan laut. Mengambil kearifan leluhur kita, saya melihat laut sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Maka itu kita menggagas tol laut,” kata Presiden Jokowi dilansir laman setkab.

