HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp75.000 Setiap Hari dengan Mudah

Muhammad Raihan , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |20:16 WIB
Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp75.000 Setiap Hari dengan Mudah
Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp75.000 Setiap Hari dengan Mudah. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Cara klaim saldo DANA gratis Rp75.000 setiap hari dengan mudah. Di era digital ini, memiliki saldo digital semakin penting, terutama karena banyak transaksi telah dilakukan secara online.

DANA merupakan salah satu dompet digital yang paling populer dan banyak digunakan di Indonesia. Anda dapat mencoba cara-cara cerdas untuk mendapatkan saldo DANA gratis tanpa mengeluarkan uang.

Kali ini, kita akan membahas cara menggunakan aplikasi penghasil uang untuk mendapatkan saldo DANA sebesar Rp75.000. Tentu saja, metode ini sangat cepat, sederhana, dan mudah.

Aplikasi penghasil uang, terutama yang dapat digunakan dalam bentuk saldo dompet digital seperti DANA, menjadi pilihan yang menarik untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Aplikasi-aplikasi ini mudah digunakan dan menawarkan berbagai tugas harian yang dapat diselesaikan kapan saja.

Aplikasi penghasil uang tidak memerlukan dana awal, anda hanya perlu memiliki ponsel pintar dan koneksi internet. Untuk mengklaim saldo DANA gratis melalui beberapa aplikasi penghasil uang yang sudah terbukti membayar, ikuti langkah-langkah berikut.

1. Mengikuti Penawaran di Media Sosial

Hadiah di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube biasanya menawarkan saldo dana gratis. Giveaway biasanya diadakan oleh influencer, toko online, atau akun besar yang melakukan promosi. Ini adalah prosedurnya:

Kamu biasanya diminta untuk mengikuti akun, seperti posting, menyebutkan teman, atau merepost konten mereka. Jika kamu beruntung, uang akan langsung dikirim ke akunmu.

2. Link DANA kaget

Fitur unik Dana yang disebut "Dana Kaget" memungkinkan anda mendapatkan saldo secara acak melalui link yang dibagikan. Link ini dapat ditemukan di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, atau di instagram DANA itu sendiri.

Setelah anda mengklik tautan, anda akan dibawa ke aplikasi Dana untuk mengklaim saldo yang tersedia. Dana Kaget biasanya memiliki batasan jumlah penerimaan, jadi pastikan anda melakukan klaim sebelum link kadaluarsa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
