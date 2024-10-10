Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

7 Sumber Kekayaan Paula Verhoeven yang Digugat Cerai Baim Wong

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |07:53 WIB
7 Sumber Kekayaan Paula Verhoeven yang Digugat Cerai Baim Wong
7 sumber kekayaan Paula Verhoeven yang digugat cerai Baim Wong (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ada 7 sumber kekayaan Paula Verhoeven yang digugat cerai Baim Wong. Adapun gugatan keduanya sudah diserahkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa (8/10/2024).

Gugatan ini dilayangkan oleh Baim karena Paula telah berselingkuh dengan laki-laki lain di belakangnya. Untuk itu beberapa penasaran mengenai kekayaannya dari Paula Verhoeven.

Berikut 7 sumber kekayaan Paula Verhoeven yang digugat cerai Baim Wong:

1. Modeling

Paula Verhoeven terlebih dahulu dikenal sebagai seorang model. Dari sejak sebelum menikah, ia pun telah menggeluti dunia modeling. Wajah cantik blasteran Belanda, Jawa, dan Tionghoa nya bahkan kerap muncul di berbagai majalah, billboard, dan iklan dari brand-brand terkenal.

2. Sekolah model

Sebagai seorang model papan atas, Paula Verhoeven tidak segan untuk membagikan ilmu yang dimiliki. Ia pun kemudian mendirikan sekolah modelling yang diberi nama Supermodels Project. Sekolah ini bertujuan untuk memberikan pelajaran seputar dunia model dan segala isinya.

Halaman:
1 2 3
