AHY Serahkan Sertifikat Istana Negara di IKN

BALIKPAPAN - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan sertifikat hak pakai Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di IKN.

Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, pihaknya sudah menyelesaikan sepenuhnya sertifikat hak guna pakai Istana Negara. Istana Negara pun sudah diresmikan Presiden Jokowi setelah penyerahan sertifikat tersebut.

BACA JUGA: Angela Tanoesoedibjo Hadiri Peresmian Istana Negara di IKN

"Hari ini kita berbahagia dan bersejarah tentunya bisa hadir secara langsung dalam acara peresmian Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Tentunya kita harapkan bisa benar-benar menjadi sebuah simbol menuju Indonesia yang semakin maju di abad 21," kata AHY di IKN, Jumat (11/10/2024).

"Kami berharap juga akan terus lahir pemikiran-pemikiran besar sekaligus juga berbagai langkah strategis untuk membuat. Indonesia semakin maju negaranya dan semakin sejahtera rakyatny," tambahnya.

BACA JUGA: Jokowi Sebut Bakal Rutin ke IKN Usai Pensiun Jadi Presiden

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan sertifikat tersebut adalah aspek terpenting dalam proses administrasi Istana Negara. Hal itu agar perpindahan ibu kota negara bisa berjalan dengan baik.