Sering Minta Anggaran, Sri Mulyani: Saya sama Pak Bas Tidak Selalu Rukun

Hal yang membuat Sri Mulyani dan Basuki tak rukun (Foto: Instagram PUPR)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tidak selalu rukun dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono alias Pak Bas. Hal yang bisa membuat dua bestie ini tidak rukun adalah anggaran.

Sri Mulyani dan Pak Bas pun mengungkap sisi lain dari hubungan kerja mereka saat acara Serah Terima Barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Momen tersebut menggambarkan bagaimana perbedaan pandangan terkait anggaran dapat memicu ketegangan, meski keduanya terlihat akrab.

“Kalau saya sama Pak Bas mungkin masyarakat melihatnya selalu kelihatan rukun, itu tidak selalu begitu. Tidak selalu,” ucap Sri Mulyani disambut tawa tamu undangan yang hadir.

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa di balik persahabatan dan kerja sama terdapat dinamika yang cukup rumit, terutama dalam hal anggaran.

Sri Mulyani menyindir Pak Bas yang sering meminta tambahan anggaran untuk Kementerian PUPR. Mendengar pernyataan tersebut, Pak Bas segera mengoreksi.

“Tapi saya nggak pernah minta tambahan. Yang minta presidennya,” jawabnya dengan nada bercanda, dikutip dari Instagram PUPR Sabtu (12/10/2024).

Reaksi ini disambut tawa oleh Sri Mulyani dan hadirin lainnya, menambah kehangatan suasana meski membahas topik yang bisa jadi sensitif.