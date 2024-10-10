Ditanya soal Jabat Menteri di Kabinet Prabowo, Sri Mulyani: Terima Kasih Ya

Tanggapan Sri Mulyani soal isu jadi menteri lagi (Foto: MPI)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons singkat isu dirinya yang disebut masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Sri Mulyani hanya mengucapkan terima kasih. Dirinya bergegas masuk ke dalam mobil dan hanya menyampaikan terima kasih kepada para wartawan.

"Terima kasih ya," kata Sri Mulyani sambil bergegas masuk ke mobil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Sebelumnya, Sri Mulyani mengaku melaporkan perkembangan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 kepada Presiden Jokowi di Istana pada siang hari ini.

"Saya melaporkan tentang perkembangan pelaksanaan APBN sebelum pergantian presiden, tadi disampaikan bagaimana pelaksanaan APBN 2024," kata Sri Mulyani.