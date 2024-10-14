4 Fakta Jokowi Resmikan Rumah Sakit di IKN

JAKARTA - Presiden Jokowi telah meresmikan Rumah Sakit di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Jumat, 11 Oktober 2024.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara) Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, beberapa infrastruktur yang diresmikan itu seperti Rumah Sakit, dan beberapa infrastruktur lain yang pekerjaannya telah rampung.

Berikut fakta-fakta Jokowi resmikan proyek terbaru di IKN, dari Istana sampai Rumah Sakit yang dirangkum Okezone, Senin (14/10/2024):

1. Resmikan Rumah Sakit

Jokowi menceritakan telah melihat secara langsung di dalam Rumah Sakit. Bahkan dia mengatakan RS Hermina Nusantara memili desain interior seperti hotel bintang lima.

“Tadi saya didalam melihat RS Hermina ini memang memiliki desain memiliki interior yang beda dari RS yang pernah saya lihat. Seperti hotel bintang lima," kata Jokowi dalam sambutannya yang langsung disambut tepuk tangan.