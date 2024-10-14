Perbandingan Kekayaan Shin Tae-yong vs Madam Pang

Perbandingan kekayaan Shin Tae-yong vs Madam Pang menjadi bahasan yang menarik untuk disimak.

Keduanya dikenal sebagai sosok dibalik timnas sepakbola terkuat di Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Thailand.

Madam Pang merupakan manager dari timnas Thailand, sementara Shin Tae-yong adalah pelatih timnas Indonesia.

Lalu, siapakah yang memiliki kekayaan paling besar diantara keduanya?

Shin Tae-yong

Shin Tae-yong dikenal sebagai salah satu pelatih dengan gaji tertinggi di Asia Tenggara. Pelatih berkebangsaan Korea Selatan ini diketahui memiliki penghasilan sebesar Rp15,3 miliar per tahunnya.

Sumber kekayaan Shin Tae-yong tidak hanya berasal dari gaji pelatih, tetapi juga iklan berbagai kontrak iklan di Indonesia.

Sejak sukses mengasuh para pemain timnas, mantan garda depan timnas Korea Selatan ini juga tampil sebagai bintang iklan berbagai produk kopi, makanan, dan otomotif hingga menambah kekayaannya menjadi Rp74,4 miliar.

Madam Pang

Berbeda dengan Shin Tae-yong, Madam Pang merupakan sosok yang berasal dari keluarga konglomerat di Thailand.

Pemilik nama lengkap Nualphan Langsam ini merupakan keturunan dari pendiri dari Kasikorn Bank (KBank). Bank tersebut adalah salah satu debitur terbesar di Thailand dengan aset sekitar US$ 98 miliar, serta portfolio yang meliputi perusahaan-perusahaan asuransi besar.