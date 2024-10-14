Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Perbandingan Kekayaan Shin Tae-yong vs Madam Pang

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |11:40 WIB
Perbandingan Kekayaan Shin Tae-yong vs Madam Pang
Perbandingan Kekayaan Shin Tae-yong vs Madam Pang (foto: Instagram)
A
A
A

Perbandingan kekayaan Shin Tae-yong vs Madam Pang menjadi bahasan yang menarik untuk disimak.

Keduanya dikenal sebagai sosok dibalik timnas sepakbola terkuat di Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Thailand.

Madam Pang merupakan manager dari timnas Thailand, sementara Shin Tae-yong adalah pelatih timnas Indonesia.

Lalu, siapakah yang memiliki kekayaan paling besar diantara keduanya?

Shin Tae-yong

Shin Tae-yong dikenal sebagai salah satu pelatih dengan gaji tertinggi di Asia Tenggara. Pelatih berkebangsaan Korea Selatan ini diketahui memiliki penghasilan sebesar Rp15,3 miliar per tahunnya.

Sumber kekayaan Shin Tae-yong tidak hanya berasal dari gaji pelatih, tetapi juga iklan berbagai kontrak iklan di Indonesia.

Sejak sukses mengasuh para pemain timnas, mantan garda depan timnas Korea Selatan ini juga tampil sebagai bintang iklan berbagai produk kopi, makanan, dan otomotif hingga menambah kekayaannya menjadi Rp74,4 miliar.

Madam Pang

Berbeda dengan Shin Tae-yong, Madam Pang merupakan sosok yang berasal dari keluarga konglomerat di Thailand.

Pemilik nama lengkap Nualphan Langsam ini merupakan keturunan dari pendiri dari Kasikorn Bank (KBank). Bank tersebut adalah salah satu debitur terbesar di Thailand dengan aset sekitar US$ 98 miliar, serta portfolio yang meliputi perusahaan-perusahaan asuransi besar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178224//erick_thohir-R8sJ_large.jpg
Soal Target Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025, Menpora Erick Thohir Bakal Panggil PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178210//patrick_kluivert_mendapat_tawaran_melatih_setelah_dipecat_timnas_indonesia_pssi-14de_large.jpg
Patrick Kluivert Dapat Tawaran Melatih Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178201//bojan_hodak_dinilai_tak_layak_melatih_timnas_indonesia_persibcoid-2lLI_large.jpg
Bojan Hodak Tak Layak Latih Timnas Indonesia, Budi Setiawan: Kecuali Targetnya Juara Piala AFF!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178199//alex_pastoor_sebut_target_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2026_tidak_logis_alexpastoor-FU94_large.jpg
Alex Pastoor Setelah Dipecat PSSI: Target Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 Tidak Logis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178196//tc_timnas_myanmar_di_jepang-Q7uy_large.jpg
Kabar Baik, Calon Lawan Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025 Dipermalukan Klub Kampus Jepang 2-15
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178191//timnas_malaysia-80mX_large.jpg
5 Negara ASEAN yang Alami Kenaikan Ranking FIFA per Oktober 2025, Nomor 1 Tembus Peringkat 100 Dunia!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement