HOME FINANCE SMART MONEY

5 Aplikasi Penghasil Uang Rp550 Ribu

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |21:02 WIB
5 Aplikasi Penghasil Uang Rp550 Ribu
Aplikasi Penghasil Uang (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Aplikasi penghasil uang Rp550 ribu menjadi salah satu pilihan menarik bagi pengguna yang ingin mendapatkan cuan secara mudah dan gratis.

Di era digital ini, banyak aplikasi yang menawarkan peluang untuk menghasilkan uang hanya dengan menyelesaikan misi sederhana. Uang yang diperoleh bisa digunakan untuk berbagai keperluan Anda.

Daftar Aplikasi Penghasil Uang Rp550 Ribu

Berikut adalah lima aplikasi penghasil uang Rp550 ribu yang ditulis Okezone, Senin (14/10/2024):

1. JadiDuit

Aplikasi JadiDuit merupakan aplikasi lokal yang cukup terkenal di Indonesia. Anda hanya perlu mengunduh aplikasi ini dan menyelesaikan misi yang ada. Setiap misi yang berhasil diselesaikan akan memberikan Anda poin yang dapat ditukar dengan voucher, uang tunai, atau saldo DANA gratis.

2. Money The Rewards

Money The Rewards adalah aplikasi berbasis game yang menawarkan pengalaman seru. Dalam aplikasi ini, Anda akan diberi misi untuk merawat tanaman virtual. Setelah misi selesai dan berhasil, Anda bisa mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan saldo e-wallet, termasuk DANA gratis.

