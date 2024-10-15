Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Kekayaan Shin Tae-yong VS Ahmed Al Kahf Wasit yang Rampok Kemenangan Timnas, Lebih Bombastis Siapa?

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |18:04 WIB
Adu Kekayaan Shin Tae-yong VS Ahmed Al Kahf Wasit yang Rampok Kemenangan Timnas, Lebih Bombastis Siapa?
Adu Kekayaan Shin Tae-yong VS Ahmed Al Kahf Wasit yang Rampok Kemenangan Indonesia, Lebih Bombastis Mana? (Foto: Okezone.com/Reuters)
JAKARTA - Adu kekayaan Shin Tae-yong vs Ahmed Al Kahf yang telah merampok kemenangan Timnas, lebih bombastis siapa?

Perbandingan kekayaan Shin Tae-yong vs Ahmed Al Kahf menjadi bahasan menarik, setelah Indonesia dirugikan oleh wasit tersebut. Bahkan pada pertandingan Indonesia vs Bahrain, keduanya sempat berdebat terkait sejumlah keputusan wasit.

Lalu, siapakah di antara mereka yang memiliki kekayaan lebih bombastis?

Shin Tae Yong

Salah satu pelatih dengan gaji tertinggi di Asia Tenggara adalah Shin Tae Yong. Menurut laporan, pelatih asal Korea Selatan ini memperoleh pendapatan sebesar Rp15,3 miliar setiap tahunnya.

Sumber kekayaan Shin Tae Yong tidak hanya berasal dari gajinya sebagai pelatih, namun ia juga memiliki penghasilan dari berbagai kontrak iklan di Indonesia.

Setelah berhasil melatih tim nasional, mantan penyerang korea Selatan ini menjadi bintang iklan untuk berbagai produk, seperti kopi, makanan, dan mobil yang meningkatkan kekayaannya menjadi Rp74,4 miliar.

Ahmed Al Kahf

Ahmed Al Kaf adalah wasit asal Oman yang memiliki lisensi FIFA. Menurut laporan AS Sports, selama Piala Dunia 2022 di Qatar, FIFA memberikan kompensasi yang sangat besar kepada para wasit. Wasit yang memimpin pertandingan bisa mendapatkan hingga Rp46 juta per pertandingan, yang meningkat menjadi Rp155 juta untuk wasit yang bertugas di babak 16 besar dan asisten wasit bisa mendapatkan sekitar Rp38,9 juta per pertandingan.

Ahmed sering dipuji karena ketegasannya, tetapi keputusannya pada pertandingan ini membuat banyak penggemar sepak bola marah, terutama mereka yang mendukung Timnas Indonesia. Ahmed Al Kaf dianggap berbahaya bagi Timnas Indonesia karena keputusan kontroversialnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
